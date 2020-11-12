Это один из лучших российских фильмов года! И увидеть его можно будет в Кохтла-Ярве и Нарве

Билеты на этот фильм можно приобрести ЗДЕСЬ, а также в кассах Центра культуры Кохтла-Ярве, где в 19:00 и состоится открытие фестиваля. Не успеете на открытие? Не беда, фильм также покажут в Нарве (21 ноября).

А теперь о том, что пишет “Афиша”.

Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации

Этот без пяти минут неоклассический фильм Андрея Кончаловского символизирует, насколько сильным может быть противоречие между тем, что там режиссер себе думает о жизни, и тем, что он наснимал. Может, конечно, такое быть, что постановщик все понимает, но напрямую противоречит собственным выводам. Если в интервью 83-летний режиссер-ветеран, как кажется, на голубом глазу говорит, что в целом одобряет Сталина, то его же новый, во многом итоговый фильм “Дорогие товарищи”, уже начиная с собственного горько-иронического названия, намекает, что это глубоко антисоветское, а, стало быть, антисталинистское высказывание. Героиня Юлии Высоцкой, патриотично настроенная партработница из Новочеркасска, чьими глазами мы видим печально известный расстрел заводчан-демонстрантов, который действительно произошел в 1962 году, теряет в сутолоке протеста собственную дочь, и даже когда смиряется с ее возможной гибелью, все равно утверждает, что ее страну мог бы спасти только Сталин. Очевидно, политический комментарий фильма как раз в том, что эту страну никто бы не спас, уж особенно кровавый тиран. Вообще многим сегодняшним правительствам можно задать те же вопросы, которые заочно задает Кончаловский советским партийным бонзам. “Дорогие товарищи” — необычайно мастерское, олдскульное (олдскульное — в смысле, что такое сейчас уже не снимают, потому что некому, но нам повезло, Кончаловский еще жив и плодотворен), очень своевременное, без лишних умолчаний красивое, драматичное и трагичное кино. Скорее всего, это уже точно один из лучших российских фильмов года.

Подробно программу KinoFF можно посмотреть ЗДЕСЬ.