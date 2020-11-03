Фестиваль современного российского KinoFF 2020 пройдет сразу в трех городах Ида-Вирумаа

Уже второй год Северо-Восток Эстонии станет площадкой для кинопоказов современного российского кино. В программе главные новинки российского кино, которые заявили о себе на “Кинотавре”и Венецианском фестивале, авторские работы, а также киноленты, которые должны в ближайшем времени выйти в широкий прокат.

“Мы сможем представить зрителям Ида-Вирумаа фильмы, которые способны украсить собой любой фестиваль. Так фильм “Дорогие товарищи!” Андрея Кончаловского удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, а “Цой” Алексея Учителя еще до своей премьеры стал едва ли не самым известным российским фильмом года. Кажется, это становится визитной карточкой данного режиссера после выхода “Матильды”. Также приятно, что в этом году, несмотря на пандемию нам удалось расширить географию фестивалю”, — прокомментировала генеральный продюсер Яна Будковская.

В рамках спецпоказов пройдут премьеры эстонских фильмов “Прощай, СССР” режиссера Лайри Рандла, документального фильма “Анкета” Алены Суржиковой и короткометражного фильма “Жертва” режиссера Натальи Мачинене. В отдельной программе фестиваля представлены фильмы виртуальной реальности и подпрограмма Comic Con.

Полную программу фильмов, мероприятий, кинотеатров и пунктов продажи билетов фестиваля можно найти на сайте www.kinoff.ee. Продажа билетов стартует 6 ноября. Впервые все желающие смогут приобрести фестивальный абонемент для просмотра всех фильмов.

Фестиваль KinoFF организует Таллиннский кинофестиваль “Тёмные ночи”, творческий инкубатор OBJEKT, а также информационный портал RusDelfi при финансовой поддержке города Кохтла-Ярве, Нарвы, Йыхви и Фонда интеграции Эстонии.

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В основную программу фестиваля KinoFF 2020 входят следующие фильмы:

1. Ключ времени, Россия, 2020, режиссёр Алексей Тельнов

2. Скажи ей, Россия, 2020, режиссёр Александр Молочников

3. Маша, Россия, 2020, режиссёр Анастасия Пальчикова

4. До свидания, Советский Союз!, Финляндия, Эстония, 2020, режиссер Лаури Рандла

5. Конференция, Россия, Эстония, Италия, Великобритания, 2020, режиссёр Иван И. Твердовский

6. Цой, Россия, Латвия, 2020, режиссёр Алексей Учитель

7. Дорогие товарищи!, Россия, 2020, режиссер Андрей Кончаловский

8. Земля Эльзы, Россия, 2020, режиссёр Юлия Колесник

9. Нос, или Заговор “не таких”, Россия, 2020, режиссёр Андрей Хржановский

10. Русская смерть, Россия, 2020, режиссёр Владимир Мирзоев

11. Северная охота, Россия, Казахстан, 2020, режиссёр Alexey Egorov

12. Анкета, Эстония, 2020, режиссёр Алена Суржикова

13. Жертва, Эстония, 2020, режиссёр Наталья Маченене

14. Вмешательство, Россия 2020, режиссер Ксения Зуева