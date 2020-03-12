Forum Cinemas отменяет громкие премьеры. На сеанс будут продавать не более 100 билетов

”Мы решили принять соответствующие меры после рекомендации премьер-министра Юри Ратаса отложить любые мероприятия с участием более 100 человек. В результате мы уже сейчас бронируем места на сеансы таким образом, чтобы в зале одновременно не находились более 100 человек, а также обеспечиваем каждому посетителю ”приватное пространство” — по обе стороны от забронированного места никто сидеть не будет. Например, отправившись в кино вдвоем, вы можете сидеть рядом, но с каждой стороны от вас будет, как минимум, одно свободное место”, — пояснил директор по операциям в странах Балтии Forum Cinemas Кристьян Конго.

”На число сеансов ограничения не влияет, а также в настоящее время нет планов менять часы работы кинотеатров. Впрочем, мы непременно будем следить за ситуацией и при необходимости запустим подготовленные кризисные планы”, — добавил Конго.

”В последние недели мы отметили несколько меньшее количество посещений, чем в среднем, и чем можно было бы ожидать, но в этом не обязательно следует винить один только вирус, — добавил Конго. — Безусловно, впрочем, коронавирус повлиял на перенос премьер. Например, новый фильм о Джеймсе Бонде, недавно объявленная премьера нового эстонского художественного фильма ”Райн”, а также мультфильм ”Кролик Питер 2” перенесены на август”.

Кинотеатр выкупит уже проданные билеты на премьеры.

В странах Балтии Forum Cinemas OÜ управляет 9 кинотеатрами.