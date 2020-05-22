22.05.2020, 14:23
ФОТО | К Ласнамяэ приближается мировая известность. Район попал на постер фильма Нолана "Довод"!(1)
Журналисты rus.Delfi обнаружили постер фильма Кристофера Нолана "Довод". На переднем плане красуется Роберт Паттисон, а вот на его фоне видны знакомые очертания района Ласнамяэ. Как вам?
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