22.05.2020, 14:23

ФОТО | К Ласнамяэ приближается мировая известность. Район попал на постер фильма Нолана "Довод"!

 (1)
EST
ФОТО | К Ласнамяэ приближается мировая известность. Район попал на постер фильма Нолана "Довод"!
Internet

Журналисты rus.Delfi обнаружили постер фильма Кристофера Нолана "Довод". На переднем плане красуется Роберт Паттисон, а вот на его фоне видны знакомые очертания района Ласнамяэ. Как вам?

Internet

Напомним, что мировая премьера глобального шпионского триллера ожидается 17 июля!

Читайте также: