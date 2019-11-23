Фото: На открытие фестиваля KinoFF в Кохтла-Ярве собралось 400 гостей

Открытие второй части фестиваля (до этого KinoFF гостил в Нарве) состоялось вечером в пятницу 22 ноября. Более 400 гостей посмотрели комедию Анны Пармас "Давай разведемся".

Также в программе фестиваля лауреат гран-при "Кинотавра" фильм "Бык" Бориса Акопова и еще 8 кинолент. Купить билеты на фильмы можно ЗДЕСЬ.

По итогам фестиваля будет вручен приз зрительских симпатий, и решать, какой фильм его получит, предстоит именно вам, для этого нужно просто зарегистрироваться в форме ниже и проголосовать! Все кто принял участие в голосовании примут участие в розыгрыше приза от косметического бренда Honey Wolf.