Фото: На открытие фестиваля KinoFF в Кохтла-Ярве собралось 400 гостей
Фестиваль KinoFF, демонстрирующий лучшие новинки российского кинематографа, добрался до Кохтла-Ярве.
Фестиваль KinoFF, демонстрирующий лучшие новинки российского кинематографа, добрался до Кохтла-Ярве.
Открытие второй части фестиваля (до этого KinoFF гостил в Нарве) состоялось вечером в пятницу 22 ноября. Более 400 гостей посмотрели комедию Анны Пармас "Давай разведемся".
Также в программе фестиваля лауреат гран-при "Кинотавра" фильм "Бык" Бориса Акопова и еще 8 кинолент. Купить билеты на фильмы можно ЗДЕСЬ.
По итогам фестиваля будет вручен приз зрительских симпатий, и решать, какой фильм его получит, предстоит именно вам, для этого нужно просто зарегистрироваться в форме ниже и проголосовать! Все кто принял участие в голосовании примут участие в розыгрыше приза от косметического бренда Honey Wolf.
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