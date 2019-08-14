14.08.2019, 07:01

ФОТО | Площадь Свободы изменилась до неузнаваемости: съемки фильма "O2" в полном разгаре

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Bublik
EST 6
O2 filmivõtted vabaduse platsil
Galerii: 31 pilti
O2 filmivõtted vabaduse platsil Foto: Margus Pahv

Съемки нового отечественного приключенческого фильма "O2", выход которого на экраны запланирован на следующий год, охватили расположенную рядом с таллиннской Площадью Свободы парковку.

Неподалеку от площади вновь построили теннисные корты, которые впервые появились там в 1901 году.

Одежда участников съемок создает ностальгическую атмосферу!

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