14.08.2019, 07:01
ФОТО | Площадь Свободы изменилась до неузнаваемости: съемки фильма "O2" в полном разгаре(1)
Съемки нового отечественного приключенческого фильма "O2", выход которого на экраны запланирован на следующий год, охватили расположенную рядом с таллиннской Площадью Свободы парковку.
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