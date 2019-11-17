ФОТО RusDelfi: Смотрите, кто пришел на открытие фестиваля KinoFF в Нарве

Открывали церемонию известный шоумен и актер Сергей Рымар и генеральный продюсер KinoFF Дарья Саар. Среди гостей фестиваля была и директор фестиваля PÖFF Тийна Локк.

В программе фестиваля KinoFF лауреат гран-при "Кинотавра" фильм "Бык" Бориса Акопова, комедия Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли "Давай, разведемся" и еще 8 кинолент. Главными площадками фестиваля стали Astri Apollo kino в Нарве (с 15 по 17 ноября) и Центр культуры Кохтла-Ярве (с 22 по 24 ноября). Купить билеты на фильмы можно ЗДЕСЬ.

А ЗДЕСЬ можно определить лучший фильм, согласно зрительских оценок. Причем в этом голосовании может принять участие любой зритель KinoFF.