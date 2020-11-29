29.11.2020, 23:36
ФОТО: В Йыхви завершился фестиваль KinoFF
В Йыхви завершился второй по счету кинофестиваль русскоязычного кино — KinoFF.
В Йыхви завершился второй по счету кинофестиваль русскоязычного кино — KinoFF.
Фестиваль-спутник PÖFF проходил в 2020 году в трех населенных пунктах Ида-Вирумаа, стартовав в Кохтла-Ярве, транзитом через Нарву перебрался в Йыхви. В рамках фестиваля были показаны 14 фильмов, причем открывала KinoFF лента "Дорогие товарищи", выдвинутая от России на премию "Оскар".
Смотрите галерею с закрытия фестиваля (автор фото - Анастасия Волкова).
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