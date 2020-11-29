29.11.2020, 23:36

ФОТО: В Йыхви завершился фестиваль KinoFF


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KinoFF 2020 Lõpuaktus
KinoFF 2020 LõpuaktusFoto: Anastassia Vokova (KinoFF)

В Йыхви завершился второй по счету кинофестиваль русскоязычного кино — KinoFF.

Фестиваль-спутник PÖFF проходил в 2020 году в трех населенных пунктах Ида-Вирумаа, стартовав в Кохтла-Ярве, транзитом через Нарву перебрался в Йыхви. В рамках фестиваля были показаны 14 фильмов, причем открывала KinoFF лента "Дорогие товарищи", выдвинутая от России на премию "Оскар".

Смотрите галерею с закрытия фестиваля (автор фото - Анастасия Волкова).



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