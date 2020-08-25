ГАЛЕРЕЯ | "Довод" впервые показали в Эстонии! Смотри, кому посчастливилось увидеть долгожданную премьеру(11)
25 августа в единственном в Эстонии зале IMAX T1 Cinamon cостоялся премьерный показ фильма "Довод". Из известных гостей нам удалось заметить медиа-менеджера Ханса Луика, министра Таави Ааса и руководителя Таллиннского транспорта Дениса Бородича.
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