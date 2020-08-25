ГАЛЕРЕЯ | "Довод" впервые показали в Эстонии! Смотри, кому посчастливилось увидеть долгожданную премьеру

Перед показом "Довода" на экранах проигралось обращение режиссера Кристофера Нолана к жителям Эстонии.







Фильм Кристофера Нолана “Довод“ — приключенческий боевик, действие которого разворачивается в мире международного шпионажа. Нолан снял фильм по собственному сценарию. Съемки “Довода” проходили в семи странах, в том числе и в Эстонии. В состав международного актерского ансамбля, который возглавляет Джон Дэвид Вашингтон, вошли Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа и другие.