ГАЛЕРЕЯ | "Довод" впервые показали в Эстонии! Смотри, кому посчастливилось увидеть долгожданную премьеру(4)
25 августа в единственном в Эстонии зале IMAX T1 Cinamon cостоялся премьерный показ фильма "Довод". Из известных гостей нам удалось заметить медиа-менеджера Ханса Луика, министра Таави Ааса и руководителя Таллиннского транспорта Дениса Бородича.
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