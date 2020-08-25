25.08.2020, 21:30

ГАЛЕРЕЯ | "Довод" впервые показали в Эстонии! Смотри, кому посчастливилось увидеть долгожданную премьеру

 (4)
EST
ГАЛЕРЕЯ | "Довод" впервые показали в Эстонии! Смотри, кому посчастливилось увидеть долгожданную премьеру
Foto: Karl-Eerik Pink

25 августа в единственном в Эстонии зале IMAX T1 Cinamon cостоялся премьерный показ фильма "Довод". Из известных гостей нам удалось заметить медиа-менеджера Ханса Луика, министра Таави Ааса и руководителя Таллиннского транспорта Дениса Бородича.

Перед показом "Довода" на экранах проигралось обращение режиссера Кристофера Нолана к жителям Эстонии.



Фильм Кристофера Нолана “Довод“ — приключенческий боевик, действие которого разворачивается в мире международного шпионажа. Нолан снял фильм по собственному сценарию. Съемки “Довода” проходили в семи странах, в том числе и в Эстонии. В состав международного актерского ансамбля, который возглавляет Джон Дэвид Вашингтон, вошли Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа и другие.

Читайте также: