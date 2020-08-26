Главред RusDelfi посмотрел Tenet и рассказывает, что увидел. Спойлер — Таллинна много

В единственном в Эстонии зале IMAX (кинотеатр Cinamon в T1) прошел пресс-показ блокбастера Tenet. В числе первых таллиннцев, увидевших новое творение Кристофера Нолана оказался и главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.
Скажу сразу — если вы или ваши друзья снимались в массовке Tenet, ни в коем случае не опаздывайте на сеанс. Фильм начинается со сцены сначала захвата, а потом и штурма таллиннского Горхолла. Так что шанс увидеть знакомое лицо или хотя бы затылок есть только в первые 10 минут. И хотя камера, разумеется, фокусируется на главных героях, несколько лиц (особенно присмотритесь к спящим!) удается хорошенько рассмотреть. Именно вы играли убитую гардеробщицу? Тогда вы просто главная звезда этого кино!
Но Таллинн в фильме предстает не только Киевом, но и Осло. Еще один заброшенный и очень спорный объект, по мнению Нолана, не вызывает негодование Марта Хельме, а находится в Норвегии. Что ж, пусть министр внутренних дел спит спокойно.
Не секрет, что Кристофер Нолан обожает игры со временем. То, что закладывалось в очень жестком авторском Memento (“Помни”), нашло развитие в Inception (“Начало”), и казалось, было доведено до совершенства в “Дюнкерке”. Но нет, то было еще не совершенство: сюжет был слишком линейным, а три истории про эвакуацию британской армии из Франции — на небе, на суше и в воде — слишком простыми. Но это понимаешь только теперь, посмотрев Tenet. Зато если у вас оставались какие-то вопросы о парадоксе дедушки, параллельных реальностях и всех этих “что будет если”, то Роберт Паттинсон вам всё разъяснит со своим британским прононсиэйшном.
Теперь о названии. Не самое популярное в английском языке слово tenet переводится как догмат или принцип. На русский название фильма перевели как “Довод” и, кажется, это главная неудача фильма, хотя Нолан тут совершенно не виноват. Понятно, что переводчики искали слово-палиндром, но от знаменитой латинской фразы SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS (Сеятель Арепо с трудом удерживает колёса) слово “Довод” также далеко, как и любое другое слово русского языка: и совершенно не объясняет ни появления в фильме злодея Андрея Сатора, ни упоминания художника Арепо, ни штурма киевской оперы, ни компании “Ротас”.
На что еще обратить внимание кроме игр со временем, словесных шарад и знакомых таллиннских пейзайжей? а) На спецэффекты и трюки — в фильме стреляют, взрывают, переворачивают машины, как в обычном режиме, так и в режиме обратной перемотки. Начиная с “Темного рыцаря”, все работы Нолана собирают более полумиллиарда долларов в прокате, и все они для большого экрана. б) На разбросанные пасхалки, аллюзии, цитаты. в) На игру актеров. Кеннет Брана — больше не Пуаро, а безжалостный русский злодей, Роберт Паттинсон — уже не нежный вампир, а спецназовец с ноткой веселого алкоголизма. И только, пожалуй, исполнительницу главной женской роли Элизабет Дебики мы видели в том же самом амплуа — в сериале “Ночной администратор”, где её мужем тоже был продавец оружия с садистскими наклонностями (тогда его роль сыграл Хью Лори), да на месте главного героя можно представить далеко не только бывшего игрока в американский футбол, “черного клановца” Джона Дэвида Вашингтона, но и даже его папу Дэнзела.
Кстати, Вашингтон — не единственный бывший спортсмен, появившийся в Tenet. Отдельная задачка для болельщиков — найти на экране еще одного профи. Подсказка — провел в НХЛ более 600 матчей и забил под сотню шайб. Я с ней справился.
А вот другая задачка оказалась мне не под силу: почему грузовики по Таллинну сначала едут по Тартускому шоссе — из центра, а потом неожиданно оказываются на Лаагна теэ. Похоже, Нолан мастерски двигает не только время, но и пространство.
А вообще неплохо бы фильм-палиндром еще разок посмотреть. Но на этот раз с конца.
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