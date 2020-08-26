Главред RusDelfi посмотрел Tenet и рассказывает, что увидел. Спойлер — Таллинна много

Скажу сразу — если вы или ваши друзья снимались в массовке Tenet, ни в коем случае не опаздывайте на сеанс. Фильм начинается со сцены сначала захвата, а потом и штурма таллиннского Горхолла. Так что шанс увидеть знакомое лицо или хотя бы затылок есть только в первые 10 минут. И хотя камера, разумеется, фокусируется на главных героях, несколько лиц (особенно присмотритесь к спящим!) удается хорошенько рассмотреть. Именно вы играли убитую гардеробщицу? Тогда вы просто главная звезда этого кино!

Еще в прошлом году мы писали, что Таллинну уготована участь стать столицей не только Эстонии, но и Украины. Виной тому — машины в раскраске украинской полиции, которые фотографы RusDelfi сфотографировали у Горхолла. Так оно и вышло — некогда знаменитый, а ныне заброшенный концертный зал играет роль Украинской национальной оперы. На которую, кстати, совсем не похож.

Но Таллинн в фильме предстает не только Киевом, но и Осло. Еще один заброшенный и очень спорный объект, по мнению Нолана, не вызывает негодование Марта Хельме, а находится в Норвегии. Что ж, пусть министр внутренних дел спит спокойно.

Кеннет Брана Фото: скриншот Tenet

Не секрет, что Кристофер Нолан обожает игры со временем. То, что закладывалось в очень жестком авторском Memento (“Помни”), нашло развитие в Inception (“Начало”), и казалось, было доведено до совершенства в “Дюнкерке”. Но нет, то было еще не совершенство: сюжет был слишком линейным, а три истории про эвакуацию британской армии из Франции — на небе, на суше и в воде — слишком простыми. Но это понимаешь только теперь, посмотрев Tenet. Зато если у вас оставались какие-то вопросы о парадоксе дедушки, параллельных реальностях и всех этих “что будет если”, то Роберт Паттинсон вам всё разъяснит со своим британским прононсиэйшном.

Теперь о названии. Не самое популярное в английском языке слово tenet переводится как догмат или принцип. На русский название фильма перевели как “Довод” и, кажется, это главная неудача фильма, хотя Нолан тут совершенно не виноват. Понятно, что переводчики искали слово-палиндром, но от знаменитой латинской фразы SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS (Сеятель Арепо с трудом удерживает колёса) слово “Довод” также далеко, как и любое другое слово русского языка: и совершенно не объясняет ни появления в фильме злодея Андрея Сатора, ни упоминания художника Арепо, ни штурма киевской оперы, ни компании “Ротас”.