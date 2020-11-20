Голосуйте за лучший фильм фестиваля современного российского кино KinoFF

На кону целых три подарка в одном:
1. Набор для укрепления иммунитета от эстонского бренда Honey Wolf Estonia
2. Процедура вакуумного массажа в Центре Апитерапии и природного оздоровления Honey Wolf Estonia
3. Мейкап и консультация от телестилиста Марины Поляковой
В этом году в рамках основной программы KinoFF можно проголосовать за следующие фильмы:
- Ключ времени, Россия, 2020, режиссёр Алексей Николаев
- Скажи ей, Россия, 2020, режиссёр Александр Молочников
- Маша, Россия, 2020, режиссёр Анастасия Пальчикова
- Прощай, СССР!, Финляндия, Эстония, 2020, режиссёр Лаури Рандла
- Конференция, Россия, Эстония, Италия, Великобритания, 2020, режиссёр Иван И. Твердовский
- Цой, Россия, Латвия, 2020, режиссёр Алексей Учитель
- Дорогие товарищи!, Россия, 2020, режиссёр Андрей Кончаловский
- Земля Эльзы, Россия, 2020, режиссёр Юлия Колесник
- Русская смерть, Россия, 2020, режиссёр Владимир Мирзоев
- Северная охота, Россия, Казахстан, 2020, режиссёр Алексей Егоров
- Анкета, Эстония, 2020, режиссёр Алена Суржикова
- Жертва, Эстония, 2020, режиссёр Наталья Маченене
- Вмешательство, Россия 2020, режиссер Ксения Зуева
При голосовании выберите фильм, который вы считаете лучшим, а также укажите номер билета KinoFF.
Больше информации о фестивале и сеансах на сайте kinoff.ee.
Фестиваль KinoFF организуют Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), творческий инкубатор OBJEKT и портал RusDelfi при финансовой поддержке городов Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарвы, а также Целевого учреждения интеграции. Партнерами кинофестиваля являются Посольство Франции в Эстонии, Французский институт и сеть ювелирных магазинов Grenardi.
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