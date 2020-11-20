20.11.2020, 14:34

Голосуйте за лучший фильм фестиваля современного российского кино KinoFF


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Голосуйте за лучший фильм фестиваля современного российского кино KinoFF
Фото: RusDelfi

Большая половина фильмов основной программы фестиваля современного российского кино и кино на русском языке KinoFF уже вышла на большой экран, а значит пришло время зрителей назвать свой любимый фильм этого года. Голосования продлится до 29 ноября 17:00.

На кону целых три подарка в одном:
1. Набор для укрепления иммунитета от эстонского бренда Honey Wolf Estonia
2. Процедура вакуумного массажа в Центре Апитерапии и природного оздоровления Honey Wolf Estonia
3. Мейкап и консультация от телестилиста Марины Поляковой

В этом году в рамках основной программы KinoFF можно проголосовать за следующие фильмы:

  • Ключ времени, Россия, 2020, режиссёр Алексей Николаев
  • Скажи ей, Россия, 2020, режиссёр Александр Молочников
  • Маша, Россия, 2020, режиссёр Анастасия Пальчикова
  • Прощай, СССР!, Финляндия, Эстония, 2020, режиссёр Лаури Рандла
  • Конференция, Россия, Эстония, Италия, Великобритания, 2020, режиссёр Иван И. Твердовский
  • Цой, Россия, Латвия, 2020, режиссёр Алексей Учитель
  • Дорогие товарищи!, Россия, 2020, режиссёр Андрей Кончаловский
  • Земля Эльзы, Россия, 2020, режиссёр Юлия Колесник
  • Русская смерть, Россия, 2020, режиссёр Владимир Мирзоев
  • Северная охота, Россия, Казахстан, 2020, режиссёр Алексей Егоров
  • Анкета, Эстония, 2020, режиссёр Алена Суржикова
  • Жертва, Эстония, 2020, режиссёр Наталья Маченене
  • Вмешательство, Россия 2020, режиссер Ксения Зуева
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При голосовании выберите фильм, который вы считаете лучшим, а также укажите номер билета KinoFF.

Больше информации о фестивале и сеансах на сайте kinoff.ee.

Фестиваль KinoFF организуют Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), творческий инкубатор OBJEKT и портал RusDelfi при финансовой поддержке городов Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарвы, а также Целевого учреждения интеграции. Партнерами кинофестиваля являются Посольство Франции в Эстонии, Французский институт и сеть ювелирных магазинов Grenardi.

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