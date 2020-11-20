Голосуйте за лучший фильм фестиваля современного российского кино KinoFF

На кону целых три подарка в одном:

1. Набор для укрепления иммунитета от эстонского бренда Honey Wolf Estonia

2. Процедура вакуумного массажа в Центре Апитерапии и природного оздоровления Honey Wolf Estonia

3. Мейкап и консультация от телестилиста Марины Поляковой

В этом году в рамках основной программы KinoFF можно проголосовать за следующие фильмы:

Ключ времени, Россия, 2020, режиссёр Алексей Николаев

Скажи ей, Россия, 2020, режиссёр Александр Молочников

Маша, Россия, 2020, режиссёр Анастасия Пальчикова

Прощай, СССР!, Финляндия, Эстония, 2020, режиссёр Лаури Рандла

Конференция, Россия, Эстония, Италия, Великобритания, 2020, режиссёр Иван И. Твердовский

Цой, Россия, Латвия, 2020, режиссёр Алексей Учитель

Дорогие товарищи!, Россия, 2020, режиссёр Андрей Кончаловский

Земля Эльзы, Россия, 2020, режиссёр Юлия Колесник

Русская смерть, Россия, 2020, режиссёр Владимир Мирзоев

Северная охота, Россия, Казахстан, 2020, режиссёр Алексей Егоров

Анкета, Эстония, 2020, режиссёр Алена Суржикова

Жертва, Эстония, 2020, режиссёр Наталья Маченене

Вмешательство, Россия 2020, режиссер Ксения Зуева

При голосовании выберите фильм, который вы считаете лучшим, а также укажите номер билета KinoFF.

Больше информации о фестивале и сеансах на сайте kinoff.ee.

Фестиваль KinoFF организуют Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), творческий инкубатор OBJEKT и портал RusDelfi при финансовой поддержке городов Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарвы, а также Целевого учреждения интеграции. Партнерами кинофестиваля являются Посольство Франции в Эстонии, Французский институт и сеть ювелирных магазинов Grenardi.