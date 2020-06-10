HBO Max удалил ”Унесенных ветром” из-за расизма

Бессмертный фильм "Унесенные ветром" теперь нельзя посмотреть в каталоге HBO Max. Его временно удалили из-за расизма. По словам представителя компании, в картине 1939 года содержатся некоторые расовые предрассудки, которые некогда были распространены в американском обществе.
HBO обещает вернуть фильм на платформу, но с обсуждением его исторического контекста, а также порицанием изображений расизма. Сама картина будет доступна без изменений. Ранее сценарист картины ”12 лет рабства” Джон Ридли раскритиковал ”Унесённых ветром” за увековечивание болезненных стереотипов.
Напомним, что темнокожая актриса Хэтти Макдэниел, сыгравшая в картине, стала первой афроамериканской, получившей ”Оскар”. На церемонии она сидела отдельно от команды ”Унесённых ветром” из-за расовой сегрегации.
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