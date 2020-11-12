Каспаров рассказал, как участвовал в создании сериала “Ход королевы” на Netflix

“Благодаря друзьям, у меня состоялась встреча с создателем сериала — Скоттом Франком. Сначала мне предложили сыграть роль советского чемпиона мира — Василия Боргова. После некоторых раздумий я отказался, ввиду отсутствия времени. И я предложил помощь в организации работы и помощь со сценарием. При составлении партий я старался максимально соблюсти книжный текст”, — поделился Гарри Каспаров.
“Свои рекомендации я поделил на два больших блока: шахматные партии и обстановка на советских турнирах. Касаемо шахмат, я выбирал настоящие партии, которые когда-то играли сильные шахматисты, это больше касается последних профессиональных партий, поскольку партии в первых сериях составлял уже не я”, — сказал Каспаров
“По поводу обстановки на турнирах — некоторые рекомендации отличались от текста книги, однако на играх в реальной жизни присутствовали, например, я включил в сценарий сотрудников КГБ, которые сопровождали советского чемпиона”, — добавил шахматист.
По словам Гарри, всего показали 8 партий, которые предложил именно он, но этого ему пришлось просмотреть несколько десятков разных партий.
“Честно признаюсь, в сериале присутствовало пару маленьких ошибок, например, в финальной партии на демонстрационной доске кто-то сдвинул ферзя и слона. Я был в ужасе, когда Скотт прислал мне это, но было уже поздно что-либо менять. Но я понимаю, что когда надо учитывать такое количество мелочей, то ошибки возможны. Хотя у Скотта были также местные немецкие консультанты”, — сказал Каспаров.
Ход королевы (Queen’s gambit) — это американский драматический телевизионный мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Он был создан Скоттом Франком и Алланом Скоттом и выпущен на Netflix 23 октября 2020 года.
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