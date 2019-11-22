Кинофестиваль KinoFF приехал в Кохтла-Ярве. Сегодня открытие!

С 22 по 24 ноября любители кино Ида-Вирумаа смогут увидеть лучший фильм "Кинотавра" 2019 года "Бык" Бориса Акопова, комедию таллиннки Анны Пармас, взявшую на том же "Кинотавре" приз зрительских симпатий, драму "Большая поэзия", получившую приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль, и еще пять фильмов.

Билеты на сегодняшнее открытие, которое состоится 22 ноября в Доме культуры Кохтла-Ярве, уже распроданы.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

22.11.2019

19:00 Открытие фестиваля: “Давай разведемся”, комедия, Дом культуры Кохтла-Ярве

23.11.2019

13:00 Фильм для всей семьи: “Бобот и энергия вселенной”, Дом культуры Кохтла-Ярве

15:00 Основная программа: “Гроза”, драма, Дом культуры Кохтла-Ярве

17:00 Основная программа: “Бык”, криминальная драма, Дом кутльтуры Кохтла-Ярве

19:00 Основная программа: “Мысленный волк”, фэнтези, драма, фильм-нуар,

Дом культуры Кохтла-Ярве

24.11.2019

12:00 Фильм для всей семьи: “Мой дедушка пришелец”, Дом культуры Кохтла-Ярве

14:00 Основная программа: “Котел”, философская трагикомедия, Дом культуры Кохтла-Ярве

16:30 Спецпоказ: “Любила”, короткометражный фильм, Дом культуры Кохтла-Ярве

17:00 Основная программа: “Керосин”, драма, мистика, Дом культуры Кохтла-Ярве

19:00 Основная программа: “Большая поэзия”, триллер, Дом культуры Кохтла-Ярве

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ.

Фестиваль КиноФФ организован кинофестивалем PÖFF в сотрудничестве с новостным порталом rus.delfi.ee. Фестиваль проводится при финансовой поддержке Кохтла-Ярве и Нарвы. Генеральный партнер Apollo kino. KINOFF входит в программу осенней столицы Эстонии Нарвы.