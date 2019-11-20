20.11.2019, 18:09

KinoFF | Прямая трансляция: лекция кинокритика Антона Долина о современном кино


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KinoFF | Прямая трансляция: лекция кинокритика Антона Долина о современном кино
Gavriil Grigorov/TASS/Scanpix

В среду 20 ноября кинокритик Антон Долин проводит лекцию в рамках фестиваля KinoFF.

Лекция проходит в Нарвском колледже Тартуского университета. Смотрите прямую трансляцию!

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