20.11.2019, 18:09
KinoFF | Смотрите трансляцию в записи: лекция кинокритика Антона Долина о современном кино(2)
В среду 20 ноября кинокритик Антон Долин провел в Нарве лекцию в рамках фестиваля KinoFF.
В среду 20 ноября кинокритик Антон Долин провел в Нарве лекцию в рамках фестиваля KinoFF.
Лекция состоялась в Нарвском колледже Тартуского университета. Вы можете посмотреть трансляцию в записи.
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