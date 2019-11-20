20.11.2019, 18:09

KinoFF | Смотрите трансляцию в записи: лекция кинокритика Антона Долина о современном кино

 (2)
EST 3
KinoFF | Смотрите трансляцию в записи: лекция кинокритика Антона Долина о современном кино
Gavriil Grigorov/TASS/Scanpix

В среду 20 ноября кинокритик Антон Долин провел в Нарве лекцию в рамках фестиваля KinoFF.

Лекция состоялась в Нарвском колледже Тартуского университета. Вы можете посмотреть трансляцию в записи.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: