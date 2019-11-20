20.11.2019, 11:57

Кинокритик Антон Долин о Нарве: Обожаю приграничные старинные города


Андрей Шумаков
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Антон Долин и Иван Ургант (слева направо)
Антон Долин и Иван Ургант (слева направо)Фото: Вечерний Ургант

В среду 20 ноября кинокритик Антон Долин проведет лекцию в рамках фестиваля KinoFF. Начало в 18.00 в Нарвском колледже Тартуского университета.

Кинокритик Антон Долин является главным редактором журнала “Искусство кино”, а зрителям российского телевидения он знаком по шоу “Вечерний Ургант”.

- Никогда не был в Нарве, давно мечтал там побывать, обожаю приграничные старинные города, — признался Долин. — Надеюсь, что что-то пограничное будет и в моем рассказе о современном российском кино с его провинциальностью и неожиданными выходами в международный контекст.

Билеты на лекцию можно купить ЗДЕСЬ. C 22 по 24 ноября фильмы KinoFF можно будет посмотреть в Кохтла-Ярве. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

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