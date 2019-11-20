Кинокритик Антон Долин о Нарве: Обожаю приграничные старинные города

Кинокритик Антон Долин является главным редактором журнала “Искусство кино”, а зрителям российского телевидения он знаком по шоу “Вечерний Ургант”.

- Никогда не был в Нарве, давно мечтал там побывать, обожаю приграничные старинные города, — признался Долин. — Надеюсь, что что-то пограничное будет и в моем рассказе о современном российском кино с его провинциальностью и неожиданными выходами в международный контекст.

Билеты на лекцию можно купить ЗДЕСЬ. C 22 по 24 ноября фильмы KinoFF можно будет посмотреть в Кохтла-Ярве. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.