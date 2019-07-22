22.07.2019, 20:15

"Крышу в "Кабриолете" снесли с первого дубля". Автор главных клипов "Ленинграда" Анна Пармас дала эксклюзивное интервью RusDelfi

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Андрей Шумаков
Мадис Каллас
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EST 5

Её клипы на песни группы "Ленинград" смотрят десятки миллионов зрителей, её фильм "Давай разведемся" получил сразу несколько призов на "Кинотавре". Самый известный в России режиссёр эстонского происхождения Анна Пармас - в гостях у RusDelfi и журнала JANA.

О ТАЛЛИННЕ И ЭСТОНИИ

- Уже три года, как я сюда переехала жить. Большую часть времени я работаю. И не в Таллинне. Но семья большую часть времени проводит здесь, дети участся в школе. Муж пытается найти работу, учит эстонский. Дети при этом его уже знают. Они сразу пошли заниматься спортом в эстонскую спортшколу и очень быстро с языком справились. В отличие от родителей.

О НОЛАНЕ

- Вчера первым делом поползли в "канаву", чтобы с какой-то точки посмотреть съемки. Но судя по тому, что происходило, люди уже расходились. Это был вечер, смена закончена. Но размах даже по расхождению чувствовался. Видимо, они какие-то трюки снимали.

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ЭСТОНСКАЯ КУХНЯ

- Три вещи, которые нравятся в Таллинне: 1) атмосфера спокойствия и порядка, 2) чистота и 3) здесь очень вкусно. Я пожалуй, хвалю эстонскую кухню. Знаю здесь несколько мест, в которых невероятно вкусно (топ-3 ресторанов Кадриорга - в нашем видео - прим. RusDelfi).

КЛИПЫ "ЛЕНИНГРАДА"

- Кино все лучше, песни все хуже? Я не согласна с этим. Если бы не было этой песни, не было бы и этого, условно говоря, кино. Оно не связано с музыкой, большей частью навеяно. Как в том анекдоте "музыкой навеяло". Сначала есть музыка группы "Ленинград" и Сергея Шнурова, а потом уже то, что вы называете фильмом. Это вкусовые вещи: у каждого свой вкус. Одному нравится Сергей Шнуров времен группы "Рубль", другому - времен раннего "Ленинграда", еще кому-то - позднего. Здесь на вкус и цвет товарищей нет и не угодишь никому.

О КЛИПЕ "КАБРИОЛЕТ"

- Я давно мечтала снять боевик. В принципе, я не очень в этом большой мастер. Но мне хотелось сделать что-то с трюками. И когда Сережа прислал эту песню, я подумала, что можно за счет Сергея получить еще немного собственного удовольствия. "Кабриолет" прекрасен тем, что я познакомилась с замечательным человеком, автором всех трюков всех, и мы с ним только на этом клипе встретились - это Виктор Петрович Иванов. Его сын Мартин Иванов дублирует Райана Рейнольдса, который "Дедпул". Съемки были очень трудные, как обычно снимали очень быстро, в сжатые сроки, но при этом это было очень круто. С одного дубля он сорвал крышу с машины. Что было бы, если бы первый дубль не удался? Не знаю, у нас была вторая машина. Но все получилось с первого дубля.

КИНОБУДУЩЕЕ АЛЛЫ МИХЕЕВОЙ

- Думаю, что у нее есть кинобудущее. Она, во-первых, человек очень профессиональный. Потому что в том режиме, в котором существуем мы, ей было тяжело, но она всё снесла и даже минимального каприза не было на площадке. Плюс, она талантливая девушка, в ней есть личность. В актере помимо профессионализма должна быть собственная персона, личность. В ней она есть, значит, ее будут снимать. Она очень любопытная, она хочет все. И она все попробует.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ

- Он не сторонится ролей в клипах на собственные песни, он просто очень занят. Даже в той ситуации, когда эта совершенно маленькая роль, он прискакал на два часа, было у него только два часа времени.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:

Догоняют ли гопники гомосексуального друга героини Аллы Михеевой в клипе "Кабриолет"? Ответ - в нашем видео!

Полностью интервью - в сентябрьском номере журнала JANA.

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