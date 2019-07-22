"Крышу в "Кабриолете" снесли с первого дубля". Автор главных клипов "Ленинграда" Анна Пармас дала эксклюзивное интервью RusDelfi

- Я давно мечтала снять боевик. В принципе, я не очень в этом большой мастер. Но мне хотелось сделать что-то с трюками. И когда Сережа прислал эту песню, я подумала, что можно за счет Сергея получить еще немного собственного удовольствия. "Кабриолет" прекрасен тем, что я познакомилась с замечательным человеком, автором всех трюков всех, и мы с ним только на этом клипе встретились - это Виктор Петрович Иванов. Его сын Мартин Иванов дублирует Райана Рейнольдса, который "Дедпул". Съемки были очень трудные, как обычно снимали очень быстро, в сжатые сроки, но при этом это было очень круто. С одного дубля он сорвал крышу с машины. Что было бы, если бы первый дубль не удался? Не знаю, у нас была вторая машина. Но все получилось с первого дубля.
КИНОБУДУЩЕЕ АЛЛЫ МИХЕЕВОЙ
- Думаю, что у нее есть кинобудущее. Она, во-первых, человек очень профессиональный. Потому что в том режиме, в котором существуем мы, ей было тяжело, но она всё снесла и даже минимального каприза не было на площадке. Плюс, она талантливая девушка, в ней есть личность. В актере помимо профессионализма должна быть собственная персона, личность. В ней она есть, значит, ее будут снимать. Она очень любопытная, она хочет все. И она все попробует.
СЕРГЕЙ ШНУРОВ
- Он не сторонится ролей в клипах на собственные песни, он просто очень занят. Даже в той ситуации, когда эта совершенно маленькая роль, он прискакал на два часа, было у него только два часа времени.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:
Догоняют ли гопники гомосексуального друга героини Аллы Михеевой в клипе "Кабриолет"? Ответ - в нашем видео!
Полностью интервью - в сентябрьском номере журнала JANA.
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