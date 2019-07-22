"Крышу в "Кабриолете" снесли с первого дубля". Автор главных клипов "Ленинграда" Анна Пармас дала эксклюзивное интервью RusDelfi

О ТАЛЛИННЕ И ЭСТОНИИ

- Уже три года, как я сюда переехала жить. Большую часть времени я работаю. И не в Таллинне. Но семья большую часть времени проводит здесь, дети участся в школе. Муж пытается найти работу, учит эстонский. Дети при этом его уже знают. Они сразу пошли заниматься спортом в эстонскую спортшколу и очень быстро с языком справились. В отличие от родителей.

О НОЛАНЕ

- Вчера первым делом поползли в "канаву", чтобы с какой-то точки посмотреть съемки. Но судя по тому, что происходило, люди уже расходились. Это был вечер, смена закончена. Но размах даже по расхождению чувствовался. Видимо, они какие-то трюки снимали.

ЭСТОНСКАЯ КУХНЯ

- Три вещи, которые нравятся в Таллинне: 1) атмосфера спокойствия и порядка, 2) чистота и 3) здесь очень вкусно. Я пожалуй, хвалю эстонскую кухню. Знаю здесь несколько мест, в которых невероятно вкусно (топ-3 ресторанов Кадриорга - в нашем видео - прим. RusDelfi).

КЛИПЫ "ЛЕНИНГРАДА"

- Кино все лучше, песни все хуже? Я не согласна с этим. Если бы не было этой песни, не было бы и этого, условно говоря, кино. Оно не связано с музыкой, большей частью навеяно. Как в том анекдоте "музыкой навеяло". Сначала есть музыка группы "Ленинград" и Сергея Шнурова, а потом уже то, что вы называете фильмом. Это вкусовые вещи: у каждого свой вкус. Одному нравится Сергей Шнуров времен группы "Рубль", другому - времен раннего "Ленинграда", еще кому-то - позднего. Здесь на вкус и цвет товарищей нет и не угодишь никому.

О КЛИПЕ "КАБРИОЛЕТ"