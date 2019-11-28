Лучшим фильмом KinoFF стал фильм “Большая поэзия”, приз зрительских симпатий достался комедии “Давай разведемся!”

В жюри фестиваля вошли Алена Кордончук, Дмитрий Михайлов, Дмитрий Брежнев, Екатерина Ковшова, Надежда Ефимова-Заворотова, Алексей Мутовкин, Дарида Сайфулина, София Каткова, Тэеле Сийм.

В рамках основной программы фестиваля зрители могли познакомиться с лучшими фильмами Кинотавра этого года. В рамках фестиваля состоялся показ спецпрограммы фильмов виртуальной реальности, а также встречи с кинокритиком Антоном Долиным и победителем Кинотавра, режиссером фильма “Бык” Борисом Акоповым.

“Фестиваль получил очень позитивную обратную связь от зрителей и местных самоуправлений. В следующем году мы продолжим с показом российского кино в основной программе и фильмами виртуальной реальности в рамках спецпрограммы. Кроме того не исключено, что расширится география фестиваля и KinoFF можно будет увидеть не только в Нарве и Кохтла-Ярве, но и в других городах Ида-Вирумаа”, — прокомментировала планы фестиваля генеральный продюсер Дарья Саар.

Всего сеансы основной программы и специальные мероприятия посетило около 1500 зрителей.