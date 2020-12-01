Лучшим фильмом KinoFF стал фильм “Дорогие товарищи”, приз зрительских симпатий достался мелодраме “Земля Эльзы”

В рамках основной программы фестиваля зрители могли познакомиться с 14 лучшими русскоязычными фильмами этого года, в числе которых был шедевр Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", выдвинутый от России на соискание премии "Оскар".

Этот фильм рассказывает о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда забастовка рабочих, недовольных повышением цен, переросла в общегородскую акцию протеста, жестоко подавленную войсками и КГБ. На трагические политические события накладывается не менее трагичная история взаимоотношений матери и дочери.

Приз зрительских симпатий завоевала драма "Земля Эльзы" - трогательная история любви пожилой немки, отправленной во время войны из автономии поволжских немцев в Сибирь (последняя роль Ирины Печерниковой), и учителя географии (Вениамин Смехов). Литературную основу для фильма создала бывший сотрудник Русского театра Эстонии Ярослава Пулинович.

Кинофестиваль KinoFF (спутник фестиваля "Тёмных ночей" PÖFF) проходил в Ида-Вирумаа второй год подряд.

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