Лучшим фильмом KinoFF стал фильм “Дорогие товарищи”, приз зрительских симпатий достался мелодраме “Земля Эльзы”

Лучшим фильмом фестиваля KinoFF прошедшего с 11 по 27 ноября в Ида-Вирумаа по мнению жюри фестиваля стала драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", титул “Приз зрительских симпатий” получила экранизация пьесы Ярославы Пулинович "Земля Эльзы", снятая Юлией Колесник.
В рамках основной программы фестиваля зрители могли познакомиться с 14 лучшими русскоязычными фильмами этого года, в числе которых был шедевр Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", выдвинутый от России на соискание премии "Оскар".
Этот фильм рассказывает о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда забастовка рабочих, недовольных повышением цен, переросла в общегородскую акцию протеста, жестоко подавленную войсками и КГБ. На трагические политические события накладывается не менее трагичная история взаимоотношений матери и дочери.
Приз зрительских симпатий завоевала драма "Земля Эльзы" - трогательная история любви пожилой немки, отправленной во время войны из автономии поволжских немцев в Сибирь (последняя роль Ирины Печерниковой), и учителя географии (Вениамин Смехов). Литературную основу для фильма создала бывший сотрудник Русского театра Эстонии Ярослава Пулинович.
Кинофестиваль KinoFF (спутник фестиваля "Тёмных ночей" PÖFF) проходил в Ида-Вирумаа второй год подряд.
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