Мел Гибсон переболел коронавирусом

Уточняется, что за последние несколько месяцев актер сдал уже несколько тестов, которые показали наличие антител в организме. Гибсона лечили при помощи антивирусного препарата ремдесивира, который используется среди пациентов, страдающих от лихорадки Эбола.
Мел Гибсон — актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий “Оскар” и премии “Золотой глобус”. Он снялся в таких фильмах, как “Мэверик”, “Чего хотят женщины”, а также в трилогии “Безумный Макс” и картине “Храброе сердце”, в которой выступил режиссером.
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