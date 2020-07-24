24.07.2020, 16:00

Мел Гибсон переболел коронавирусом


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Мел Гибсон (справа) и его партнер по фильму "Смертельное оружие" Дэнни Гловер
Мел Гибсон (справа) и его партнер по фильму "Смертельное оружие" Дэнни ГловерФото: ZUMAPRESS.com

Представитель 64-летнего артиста рассказал, что в апреле Гибсон сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Тогда информацию о состоянии кинематографиста решили держать в тайне. Он провел в больнице неделю.

Уточняется, что за последние несколько месяцев актер сдал уже несколько тестов, которые показали наличие антител в организме. Гибсона лечили при помощи антивирусного препарата ремдесивира, который используется среди пациентов, страдающих от лихорадки Эбола.

Мел Гибсон — актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий “Оскар” и премии “Золотой глобус”. Он снялся в таких фильмах, как “Мэверик”, “Чего хотят женщины”, а также в трилогии “Безумный Макс” и картине “Храброе сердце”, в которой выступил режиссером.

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