На 69-м году жизни умер актер Виктор Проскурин

Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме “Большая перемена”. Помимо этого, Проскурин сыграл Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова “Жестокий романс”.

Кроме того, он снялся в картинах “Белорусский вокзал”, “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона” в роли близнецов Шолто и сериале “Дальнобойщики”. Также актер озвучил фильм “Сибириада” и служил в театрах “Ленком” и им. Ермоловой.