01.07.2020, 09:05
На 69-м году жизни умер актер Виктор Проскурин
Как написала в Facebook жена Виктора Проскурина Ирина Хонда, кончина произошла “неожиданно”. Подробности не сообщаются. Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года.
Как написала в Facebook жена Виктора Проскурина Ирина Хонда, кончина произошла “неожиданно”. Подробности не сообщаются. Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года.
Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме “Большая перемена”. Помимо этого, Проскурин сыграл Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова “Жестокий романс”.
Кроме того, он снялся в картинах “Белорусский вокзал”, “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона” в роли близнецов Шолто и сериале “Дальнобойщики”. Также актер озвучил фильм “Сибириада” и служил в театрах “Ленком” и им. Ермоловой.
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