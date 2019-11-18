На фильме Анны Пармас "Давай разведемся" во время KinoFF был аншлаг

Комедия “Давай разведемся“ — это дебютная полнометражная работа известного клипмейкера Анны Пармас, которой удалось даже о такой невеселой ситуации, как развод, снять кино, после просмотра которого на лице любого зрителя остается улыбка.

Помимо "Давай разведемся" в программе фестиваля лауреат гран-при "Кинотавра" фильм "Бык" Бориса Акопова, переложение классической "Грозы" от Григория Константинопольского и еще 7 кинолент.

В рамках дальнейшей программы фестиваля 20 ноября в Нарвском колледже пройдет лекция кинокритика Антона Долина, знакомого всем по шоу Ивана Урганта и рубрике “Пойдем в кино, Оксана”. Билеты на нее можно купить ЗДЕСЬ. C 22 по 24 ноября фильмы KinoFF можно будет посмотреть в Кохтла-Ярве. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.