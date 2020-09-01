Наследники Цоя попросили президента РФ запретить фильм Алексея Учителя о музыканте. Однако фильм можно будет увидеть в Эстонии

Цитаты из текста письма опубликовала “Газета.ру”. Сын Виктора Цоя Александр подтвердил, что стал инициатором обращения, отец музыканта Роберт Цой отрицает свое участие в составлении письма.
В документе на имя Владимира Путина фильм Алексея Учителя называется “пошлым зрелищем”, которое порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких. Авторы просят “безотлагательно организовать проверку” и “принять надлежащие меры” в связи с планирующимся выходом картины на экраны.
Вероятно, фильм о Цое можно будет посмотреть в рамках кинофестиваля KinoFF, который пройдет в Ида-Вирумаа осенью 2020 года. В настоящий момент оргкомитет фестиваля определяется с фильмами-участниками.
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