Победитель “Кинотавра” Борис Акопов: В Ида-Вирумаа жду теплый прием. Но не в смысле погоды

- Да, я собираюсь приехать и представить свой фильм в Кохтла-Ярве, — признается Акопов. — Мне вообще нравится посещать фестивали и знакомиться с новыми людьми. Наверное, потому что я в киноиндустрии — человек новый и пока еще совсем ничего не знаю. Так что поездку в Эстонию жду с нетерпением и надеюсь на теплый прием. Хотя понимаю, что, например, с погодой может не повезти.

“Бык“ — дебютный фильм 34-летнего режиссера. До прихода в кино Борис Акопов занимался балетом, танцевал в труппе Большого театра. Его первый фильм посвящен криминальным 90-м. Увидеть фильм можно в субботу 16 ноября в Astri Apollo в Нарве (начало в 15.30) и 23 ноября в Культурном центре Кохтла-Ярве (начало в 17.00). Купить билеты можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.