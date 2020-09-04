ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Москве прощаются со звездой экрана Борисом Клюевым

Народный артист РФ Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в Малом театре. Борис Клюев известен российскому зрителю по многим фильмам и работам в театре. Из самых узнаваемых его работ последних лет стали: сериал “Воронины”, “Физрук”, “Годунов”. Также он снимался в “Улицах разбитых фонарей”, “Солдатах”, “Каменской” и прочих картинах.

Телеканал 360 ведет прямую трансляцию церемонии.

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