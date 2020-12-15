Режиссер "Легенды № 17" собирается снять "Мастера и Маргариту". Но мир её не увидит, так как во всем виноваты американцы

Потомки Михаила Булгакова продали права на экранизацию “Мастера и Маргариты” компании известного голливудского актера Джона Кьюсака (“Ворон”, “Быть Джоном Малковичем”) за 950 тысяч долларов, теперь книгу готовится экранизировать режиссер “Великого Гэтсби” Баз Лурман, пишет телеграм-канал Mash.

В то же время режиссёр Николай Лебедев получил 755 миллионов рублей бюджета от Фонда кино (около 8,5 млн евро — RusDelfi). Но оказалось, что российский фильм можно будет показывать только в России (так как права на экранизацию принадлежат американцам). Поэтому студия “Марс медиа” начала судиться с наследниками из-за продажи прав и проиграла. Так что экранизацию Лебедева нельзя будет показывать за пределами России. Лурман тем временем отложил съемки своего варианта “Мастера” до 2022-го — из-за ковидных ограничений.

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