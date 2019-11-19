Режиссер Наталья Маченене: KinoFF дает ощущение праздника

“Так получилось, что в этом году я была на открытии фестиваля PÖFF два раза — первый раз в Таллинне, а второй раз — в Нарве, когда открывался KinoFF, — говорит Наталья. — Ощущение праздника, улыбки зрителей, сильный фильм открытия фестиваля, а разница только в количестве зрителей. И была у меня мечта — чтобы фильм “Любила” попал в программу фестиваля PÖFF и она сбылась: фильм был показан в рамках программы KinoFF фестиваля PÖFF на большом экране! Фильм был показан в Нарве и можно будет увидеть его в Кохтла-Ярве".

"Также у меня был “чайный вечер” в Objekt`е, где был показ фильма и возможность поговорить со зрителями, - продолжает Наталья. - Что им было интересно? Как снимался фильм, мне было интересно услышать что они увидели, как восприняли историю. И вопросы, которые задавали зрители были очень разные — почему выбраны именно эти актёры, почему такой финал, как нашли оператора и даже “какие ваши творческие планы”. И почти час мы обсуждали пятнадцатиминутный фильм, а разошлись потому, что у зрителей были билеты на следующий сеанс".

В рамках дальнейшей программы фестиваля 20 ноября в Нарвском колледже пройдет лекция кинокритика Антона Долина, знакомого всем по шоу Ивана Урганта и рубрике “Пойдем в кино, Оксана”. Билеты на нее можно купить ЗДЕСЬ. C 22 по 24 ноября фильмы KinoFF можно будет посмотреть в Кохтла-Ярве. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.