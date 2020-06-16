Российский телеведущий: "Ефремов сделал то, что до него много лет не делал никто. Покаялся"

“Ефремов сделал то, что до него много лет не делал никто — ни политики, ни деятели шоу-бизнеса, ни даже те, кто просто спорит в соцсетях — он извинился и покаялся.

Он это сделал, уверен, не для чего-то, а почему-то: потому что не мог этого не сделать. Потому что приличный человек. Потому что оступившийся, серьезно, трагически оступившийся, но все равно — интеллигент — ненавистное сегодня слово.

Желая уколоть Ефремова, его называют “золотой молодежью”. Это вранье! Золотая молодежь — это бездельники, Миша пахал всегда.

Он создал свой театр-студию. Это работа. Он ставил спектакли во МХАТе и “Современнике”. Это работа. Он очень много снимался. На мой взгляд, это выдающийся актер, кому-то не нравится — дело вкуса. Но он работал много”, — пишет Максимов.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee, которым управлял актер Михаил Ефремов врезался в фургон “Лада Гранта” на Смоленской площади в Москве. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, погиб. В отношении Ефремова заведено уголовное дело.

Андрей Максимов — российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий (ведущий программы “Дежурный по стране” с Михаилом Жванецким на канале “Россия-1”), сценарист, театральный режиссёр.

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