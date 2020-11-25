Сегодня фильмом "Прощай, СССР!" фестиваль KinoFF продолжится в Йыхви

Первый фильм, который будет показан в Йыхви - "Прощай, СССР!" (начало сеанса - в 19.00, 25 ноября, кинотеатр Amadeus). Это драма о судьбе ингерманландского подростка, которого воспитывают бабушка и дедушка с весьма непростыми характерами, так что главному герою не приходится самостоятельно разбираться со всеми превратностями судьбы: юношеской влюбленностью, заносчивыми одноклассниками... А на этом фоне рушится империя, которая казалось вечной.

В программе йыхвиской части фестиваля - 10 фильмов, основная часть которых будет показана с пятницы по воскресенье. Ознакомиться с полным расписанием и купить билеты можно ЗДЕСЬ.

Фестиваль современного российского кино KinoFF проводится на Северо-Востоке Эстонии под эгидой Таллиннского кинофестиваля “Тёмные ночи” (PÖFF)