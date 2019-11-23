23.11.2019, 10:54

Сегодня на KinoFF приедет обладатель гран-при "Кинотавра" Борис Акопов. Он представит зрителям Кохтла-Ярве фильм "Бык"


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Кадр из фильма "Бык"
Кадр из фильма "Бык"Фото: кадр из фильма "Бык"

Обладатель главного приза самого престижного российского кинофестиваля "Кинотавр" Борис Акопов приедет сегодня в Кохтла-Ярве для встречи со своими зрителями.

В рамках встречи он представит свою дебютную ленту "Бык", описывающую криминальные события в России 90-х годов.

До прихода в кино Борис Акопов занимался балетом, танцевал в труппе Большого театра. Увидеть фильм и встретиться с режиссером можно в субботу 23 ноября в Культурном центре Кохтла-Ярве (начало в 17.00). Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ.

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