23.11.2019, 10:54
Сегодня на KinoFF приедет обладатель гран-при "Кинотавра" Борис Акопов. Он представит зрителям Кохтла-Ярве фильм "Бык"
Обладатель главного приза самого престижного российского кинофестиваля "Кинотавр" Борис Акопов приедет сегодня в Кохтла-Ярве для встречи со своими зрителями.
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