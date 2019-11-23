Сегодня на KinoFF приедет обладатель гран-при "Кинотавра" Борис Акопов. Он представит зрителям Кохтла-Ярве фильм "Бык"

В рамках встречи он представит свою дебютную ленту "Бык", описывающую криминальные события в России 90-х годов.

До прихода в кино Борис Акопов занимался балетом, танцевал в труппе Большого театра. Увидеть фильм и встретиться с режиссером можно в субботу 23 ноября в Культурном центре Кохтла-Ярве (начало в 17.00). Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ.