Сегодня стартует кинофестиваль KinoFF. Голосуйте за лучший фильм!

В программе фестиваля лауреат гран-при "Кинотавра" фильм "Бык" Бориса Акопова, комедия Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли "Давай, разведемся" и еще 8 кинолент. Главными площадками фестиваля станут Astri Apollo kino в Нарве (с 15 по 17 ноября) и Центр культуры Кохтла-Ярве (с 22 по 24 ноября). Купить билеты на фильмы можно ЗДЕСЬ.

По итогам фестиваля будет вручен приз зрительских симпатий, и решать, какой фильм его получит, предстоит именно вам, для этого нужно просто зарегистрироваться в форме ниже и проголосовать! Все кто принял участие в голосовании примут участие в розыгрыше приза от косметического бренда Honey Wolf.