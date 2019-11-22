22.11.2019, 12:07

"Сколько шуток смог бы показать Чарли Чаплин в гинекологическом кабинете?" Рецензия на фильм “Давай разведемся!”

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Алексей Мутовкин
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Давай разведемся
Давай разведемсяФото: кадр из фильма "Давай разведемся"

Кинокритик RusDelfi Алексей Мутовкин сходил на фестиваль KinoFF, посмотрел фильм "Давай разведемся" и поделился с читателями своим весьма строгим мнением об увиденном.

Любовные треугольники — интригующая тема, не перестающая вдохновлять творцов на создание произведений самых разных жанров. Такие истории преподносятся зрителю в виде триллера, драмы и, конечно же, комедии. Бесспорно, комедия — сложнейший жанр, ведь юмор — тонкая материя, которую толпа легко разорвёт на лоскуты, если творец подъедет к зрителю на кривой кобыле.

Комедию “Давай разведёмся!” о любовном треугольнике гинеколога, её мужа и красавицы фитнес-тренера нельзя назвать ни кобылой, ни даже обезьяной. Кобыла, как известно, животное полезное, а обезьяне пристало “обезьянничать” — то есть, повторять за кем-то движения, мимику, звуки, пусть и в извращённой форме. Польза от “Давай разведёмся!” отсутствует, а скопировать классику, наподобие “Осеннего марафона” у этой ленты нет никаких шансов.

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Да и сделай наши творцы remake старого “Осеннего марафона” — смысла было бы больше. Пока “Осенний марафон” вспоминается только в связи с тем, что российское кино, как и главный герой Басилашвили, носиться, старается изо всех сил сделать хорошо, а выходит так, что блогерам из Интернета остаётся только руки потирать в предвкушении миллионных просмотров за разгромные обзоры. А ведь многие сейчас глянут трейлер в сети и настрочат под ним в комментариях: “всё понятно — жду обзора”. И таких людей сложно винить, ведь в “Давай разведёмся!” есть все составляющие очередного провала российского кино. Тут и поддержка минкульта России, и поддержка Первого канала, негативная тема в комедийной обёртке и, как вишенка на торте, автор музыкальных клипов группы “Ленинград” в кресле режиссёра. И дело здесь не в том, что не все тепло относятся к творчеству “Ленинграда”, а в том, что успешное перевоплощение режиссёров музыкальных видео в режиссёров кино — это скорее исключение, нежели правило.

Если бы меня попросили описать фильм в трёх словах, я бы сказал: глупость, ненависть, гадость. Этими тремя пропитан весь фильм. Гинеколог Маша, с головой погружённая в работу и не научившаяся за годы брака заниматься детьми, обнаруживает, что муж Михаил ей изменяет. И мне очень хотелось бы сопереживать ей. Но авторы не дают зрителю возможности прочувствовать боль главной героини. Так же невозможно сопереживать Михаилу, его любовнице, полицейскому, который проявляет любовный интерес к Маше по ходу фильма. Эти люди неимоверно далеки от зрителя. Сопереживание возникает тогда, когда мы видим на экране себя, но здесь нам показывают злых без причины, глупых до безобразия и отвратительных людей.

Персонажи совершенно не уникальны, без каких-либо намёков на интересность; таких героев поскорее забыть хочется, не то чтобы запомнить! Да и с чего нам сопереживать героям, если они сами относятся друг к другу омерзительно! Они никого не любят, никого не уважают, никому не сострадают. Кто-то скажет, мол, это комедия; персонажи и ситуации карикатурны. И снова неверно! Комедия рождается из ситуаций. Как вы думаете, сколько киношуток за минуту смог бы показать Бастер Китон или Чарли Чаплин в тренажёрном зале? А в гинекологическом кабинете? Нам же в подобных местах включают смешную музыку и показывают людей, говорящих о, простите, физиологических особенностях женского организма. И это теперь называют комедией.

Посыл фильма также странен. Разводы — серьёзная проблема в современном обществе. Фильм не только не показывает настоящую жизнь, но и не даёт вразумительного ответа на то, как подобную проблему решить. Фильм мог бы заявить, что любовь побеждает всё. Либо указать зрителям на то, что каждый волен сам выбирать свою судьбу. Но авторы оставляют нас без каких-либо логических и нравственных заключений. Это пластиковый мир, с пластиковыми болванчиками, из пластиковых фантазий пластикового поколения кинодеятелей. Здесь даже операторская работа и сценография пропитана глянцем до основания.

Главная героиня изначально не самая заботливая мать. Вы думаете, по ходу повествования она становиться лучше? Нет! Или, вы думаете, что изменивший жене Михаил понял свою ошибку и раскаялся? Едва ли! А как на счёт отношений любовницы и жены? Не ждите искромётных фраз, вроде “сучка ты крашенная”! Не ждите вообще ничего. В фильме про это не рассказывают; здесь другие акценты — алкоголь, секс, семейные ценности в негативном свете и глупость, возведённая в абсолют.

“Давай разведёмся!” получился типичной халтурной поделкой про злых, глупых, меркантильных тварей, беспорядочно сношающихся и пьющих хуже последних алкашей. Смысла в существовании таких людей нет, как нет смысла и в самом фильме. И даже если зрителю хочется получить весёлую полуторачасовую “мозгопаузу”, лучше обойти данную поделку стороной. Ибо фильм создан скорее ради заработка денег на встроенной рекламе, нежели ради удовлетворения потребностей зрителя в качественном досуге.

P.S. Редакция может не разделять мнение журналиста. Кстати, проголосовать за наиболее понравившийся фильм фестиваля можно ЗДЕСЬ.

Кстати,KinoFF продолжается. Теперь в Кохтла-Ярве.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
22.11.2019
19:00 Открытие фестиваля: “Давай разведемся”, комедия, Дом культуры Кохтла-Ярве
23.11.2019
13:00 Фильм для всей семьи: “Бобот и энергия вселенной”, Дом культуры Кохтла-Ярве
15:00 Основная программа: “Гроза”, драма, Дом культуры Кохтла-Ярве
17:00 Основная программа: “Бык”, криминальная драма, Дом кутльтуры Кохтла-Ярве
19:00 Основная программа: “Мысленный волк”, фэнтези, драма, фильм-нуар,
Дом культуры Кохтла-Ярве
24.11.2019
12:00 Фильм для всей семьи: “Мой дедушка пришелец”, Дом культуры Кохтла-Ярве
14:00 Основная программа: “Котел”, философская трагикомедия, Дом культуры Кохтла-Ярве
16:30 Спецпоказ: “Любила”, короткометражный фильм, Дом культуры Кохтла-Ярве
17:00 Основная программа: “Керосин”, драма, мистика, Дом культуры Кохтла-Ярве
19:00 Основная программа: “Большая поэзия”, триллер, Дом культуры Кохтла-Ярве

Билеты можно купить ЗДЕСЬ.

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