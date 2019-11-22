"Сколько шуток смог бы показать Чарли Чаплин в гинекологическом кабинете?" Рецензия на фильм “Давай разведемся!”

Главная героиня изначально не самая заботливая мать. Вы думаете, по ходу повествования она становиться лучше? Нет! Или, вы думаете, что изменивший жене Михаил понял свою ошибку и раскаялся? Едва ли! А как на счёт отношений любовницы и жены? Не ждите искромётных фраз, вроде “сучка ты крашенная”! Не ждите вообще ничего. В фильме про это не рассказывают; здесь другие акценты — алкоголь, секс, семейные ценности в негативном свете и глупость, возведённая в абсолют.
“Давай разведёмся!” получился типичной халтурной поделкой про злых, глупых, меркантильных тварей, беспорядочно сношающихся и пьющих хуже последних алкашей. Смысла в существовании таких людей нет, как нет смысла и в самом фильме. И даже если зрителю хочется получить весёлую полуторачасовую “мозгопаузу”, лучше обойти данную поделку стороной. Ибо фильм создан скорее ради заработка денег на встроенной рекламе, нежели ради удовлетворения потребностей зрителя в качественном досуге.
P.S. Редакция может не разделять мнение журналиста. Кстати, проголосовать за наиболее понравившийся фильм фестиваля можно ЗДЕСЬ.
Кстати,KinoFF продолжается. Теперь в Кохтла-Ярве.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
22.11.2019
19:00 Открытие фестиваля: “Давай разведемся”, комедия, Дом культуры Кохтла-Ярве
23.11.2019
13:00 Фильм для всей семьи: “Бобот и энергия вселенной”, Дом культуры Кохтла-Ярве
15:00 Основная программа: “Гроза”, драма, Дом культуры Кохтла-Ярве
17:00 Основная программа: “Бык”, криминальная драма, Дом кутльтуры Кохтла-Ярве
19:00 Основная программа: “Мысленный волк”, фэнтези, драма, фильм-нуар,
Дом культуры Кохтла-Ярве
24.11.2019
12:00 Фильм для всей семьи: “Мой дедушка пришелец”, Дом культуры Кохтла-Ярве
14:00 Основная программа: “Котел”, философская трагикомедия, Дом культуры Кохтла-Ярве
16:30 Спецпоказ: “Любила”, короткометражный фильм, Дом культуры Кохтла-Ярве
17:00 Основная программа: “Керосин”, драма, мистика, Дом культуры Кохтла-Ярве
19:00 Основная программа: “Большая поэзия”, триллер, Дом культуры Кохтла-Ярве
Билеты можно купить ЗДЕСЬ.
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