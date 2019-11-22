"Сколько шуток смог бы показать Чарли Чаплин в гинекологическом кабинете?" Рецензия на фильм “Давай разведёмся!”

Любовные треугольники — интригующая тема, не перестающая вдохновлять творцов на создание произведений самых разных жанров. Такие истории преподносятся зрителю в виде триллера, драмы и, конечно же, комедии. Бесспорно, комедия — сложнейший жанр, ведь юмор — тонкая материя, которую толпа легко разорвёт на лоскуты, если творец подъедет к зрителю на кривой кобыле.

Комедию “Давай разведёмся!” о любовном треугольнике гинеколога, её мужа и красавицы фитнес-тренера нельзя назвать ни кобылой, ни даже обезьяной. Кобыла, как известно, животное полезное, а обезьяне пристало “обезьянничать” — то есть, повторять за кем-то движения, мимику, звуки, пусть и в извращённой форме. Польза от “Давай разведёмся!” отсутствует, а скопировать классику, наподобие “Осеннего марафона” у этой ленты нет никаких шансов.

Да и сделай наши творцы remake старого “Осеннего марафона” — смысла было бы больше. Пока “Осенний марафон” вспоминается только в связи с тем, что российское кино, как и главный герой Басилашвили, носиться, старается изо всех сил сделать хорошо, а выходит так, что блогерам из Интернета остаётся только руки потирать в предвкушении миллионных просмотров за разгромные обзоры. А ведь многие сейчас глянут трейлер в сети и настрочат под ним в комментариях: “всё понятно — жду обзора”. И таких людей сложно винить, ведь в “Давай разведёмся!” есть все составляющие очередного провала российского кино. Тут и поддержка минкульта России, и поддержка Первого канала, негативная тема в комедийной обёртке и, как вишенка на торте, автор музыкальных клипов группы “Ленинград” в кресле режиссёра. И дело здесь не в том, что не все тепло относятся к творчеству “Ленинграда”, а в том, что успешное перевоплощение режиссёров музыкальных видео в режиссёров кино — это скорее исключение, нежели правило.