02.09.2020, 00:18

Скончалась звезда "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова. Её последний фильм можно будет увидеть в Эстонии


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Ирина Печерникова
Ирина ПечерниковаФото: скриншот из фильма "Доживем до понедельника"

В Москве, накануне своего 75-летия скончалась актриса Ирина Печерникова, прославившаяся ролью учительницы английского языка в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника", сообщает ТАСС.

Об этом агентству сообщила подруга актрисы Нина Давыдова. Причина смерти пока не сообщается. “Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию”, — сказала она.

2 сентября актрисе исполнилось бы 75 лет. Известность ей принесла главная женская роль в фильме 1968 года "Доживем до понедельника". Всего Печерникова сыграла более 20 ролей в советском кино, однако с распадом СССР оказалась в затяжном творческом кризисе. Лишь в 2010-е годы Печерникову снова стали приглашать на съемки. Свою последнюю роль сыграла в фильме "Земля Эльзы", который еще не вышел на экраны и должен быть представлен публике в рамках фестиваля "КиноФФ", который состоится осенью в Ида-Вирумаа.

Напомним, что 1 сентября скончался еще один известный советский актер Борис Клюев.

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