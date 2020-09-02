Скончалась звезда "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова. Её последний фильм можно будет увидеть в Эстонии

Об этом агентству сообщила подруга актрисы Нина Давыдова. Причина смерти пока не сообщается. “Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию”, — сказала она.

2 сентября актрисе исполнилось бы 75 лет. Известность ей принесла главная женская роль в фильме 1968 года "Доживем до понедельника". Всего Печерникова сыграла более 20 ролей в советском кино, однако с распадом СССР оказалась в затяжном творческом кризисе. Лишь в 2010-е годы Печерникову снова стали приглашать на съемки. Свою последнюю роль сыграла в фильме "Земля Эльзы", который еще не вышел на экраны и должен быть представлен публике в рамках фестиваля "КиноФФ", который состоится осенью в Ида-Вирумаа.

Напомним, что 1 сентября скончался еще один известный советский актер Борис Клюев.