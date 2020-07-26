Скончалась звезда "Унесенных ветром". Ей было 104 года

За эту роль де Хэвилленд была номинирована на премию ”Оскар”.

Оливия де Хэвилленд родилась в Токио 1 июля 1916 года, где ее отец работал адвокатом. В 1919 году, после развода родителей, Оливия с матерью и сестрой переехала в калифорнийский город Саратога. А в 30-е годы начала голливудскую карьеру. До второй мировой она играла в основном в приключенческих фильмах ("Робин Гуд", "Одиссея капитана Блада"), а венцом этого этапа карьеры стала роль в "Унесенных ветром". В 40-е она судилась со студией Warner Bros, не дававшей ей исполнять иные амплуа, кроме как степенных девиц. Её победа в судебном процессе позволила актерам получить большую творческую свободу.

Дважды получала премию "Оскар" (в 1947 — ”Каждому своё”, в 1950 — ”Наследница”), а в 1987 году на закате карьеры номинировалась на ”Эмми”, а также стала обладательницей ”Золотого глобуса” за роль вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны в фильме ”Анастасия: Загадка Анны”.

В 2003 году де Хэвилленд неожиданно появилась на 75-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии, получив при этом овации продолжительностью шесть с половиной минут.

В 1940-х годах у Оливии де Хэвилленд были романы с Джоном Хьюстоном, Джеймсом Стюартом и Говардом Хьюзом. В 1946 году де Хэвилленд вышла замуж за романиста Маркуса Гудриха, брак с которым продлился до 1953 года. С 1955 по 1979 год она была замужем за французским журналистом Пьером Галанте, от которого в 1956 году родила дочь Жизель. После развода у них сохранились дружеские отношения и в 1998 году Оливия даже была его сиделкой в Париже, когда Пьер умирал от рака.

В июне 2017 года, за две недели до её 101-го дня рождения, де Хэвилленд был присвоен титул Дама-командор Ордена Британской империи за выдающиеся заслуги в драматическом искусстве, она стала самой пожилой женщиной, удостоенной данного титула.

По заверению врачей де Хэвилленд скончалась во сне.