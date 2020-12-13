Скончался один из лидеров группы "Воскресенье"

Кроме того, данную информацию подтвердила РБК пресс-атташе музыкального коллектива Нонна Абрамова.

“К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию”, — отметила она.

Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске. В 1982 году, после распада группы “Воскресение”, он решил окончить музыкальное образование. После этого больше десяти лет играл в различных музыкальных группах.

В 1994 году в итоговый состав возрожденной группы “Воскресение” вошли Алексей Романов, Евгений Маргулис, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков и Алексей Макаревич (брат Андрея Макаревича). В 2016 году Сапунов покинул коллектив.

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