30.07.2020, 15:37

Создатели ”Движения вверх” начали съемки фильма про шахматы. Гроссмейстер Сутовский предположил, как будут развиваться события


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Анатолий Карпов
Анатолий КарповФото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Компания ”Централ Партнершип” сообщила о начале съемок фильма ”Чемпион мира” о великих шахматистах: Анатолии Карпове и Викторе Корчном. Фотография традиционной тарелки с именами членов съемочной группы — символа начала работы над новой картины — размещена 29 июля в аккаунте в ”Инстаграме”. Гроссмейстер Эмиль Сутовский еще после премьеры фильма "Движение вверх" опубликовал набросок шуточного сценария фильма о противостоянии Карпова и Корчного, а после новости о съемках повторил публикацию.

Здесь и далее текст Эмиля Сутовского.

Багио-1978. Представим сценарий. Фурман (Семен Фурман — тренер Карпова — прим. RusDelfi) в Белграде публично заявляет, что Карпов обыграет самого Корчного. Все в шоке. Вы хотите сказать, что молодой советский гроссмейстер обыграет непобедимого в матчах соперника? Тут идет нарезка из матчей, где Корчной обыгрывает Петросяна, Полугаевского и Спасского. Все озадачены, Батуринского (Виктор Батуринский — шахматный функционер, прим. RusDelfi) с Фурманом вызывают к Грамову (Марат Грамов — Председатель Комитета по физической культуреб RusDelfi). Неважно, что Анатолий Евгеньевич к тому моменту действующий чемпион мира, и уже обыгрывал Корчного в матче — это детали. Потом штаб Корчного. Перебежчики, движимые жаждой наживы, готовят Виктор Львовича. Мурей бегает в перерывах между занятиями и устраивает провокации перед советским посольством (Яков Мурей — израильский шахматист, секундант Корчного — прим. RusDelfi). Кин (Реймонд Кин — английский шахматист, прим. RusDelfi) предлагает Полугаевскому сбежать на Запад. Йоги, входящие в команду (были такие) готовят самодельную бомбу, чтоб взорвать её в критический момент, если у Корчного станет плохо на доске. Но у Корчного хорошо. Он ведёт в матче 5-2, и близок к победе.

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Ухмыляясь, он даёт интервью западным журналистам, и тут на авансцене возникает Севaстьянов, на свои деньги купивший билет из Москвы и прилетевший без визы, благодаря дипломатическому паспорту. Неважно, что это Карпов выигрывал 5-2, нужен нерв. Советский гроссмейстер выигрывает три встречи, одну из них, благодаря новинке Фурмана, которому во сне приснилось опровержение открытого варианта (неважно, что на деле это была новинка Зайцева, а Фурман до матча не дожил. Мелочи). Счёт становится 5-5. И вот, игра уже идёт до первой победы. Последняя партия. Карпов имеет огромный перевес, Корчной смотрит по сторонам, кивает головой, и внезапно следует взрыв. Карпов в панике делает ошибочный ход, и всех эвакуируют из здания, партия отложена.

Номер советской делегации, все напряжены. Победа упущена, послезавтра предстоит доигрывание. Вся советская делегация в сборе. Батуринский чадит роскошной сигарой под завистливый взгляд Таля, затягивающего отечественные сигареты, взятые с собой, чтобы не транжирить валюту. И тут Севaстьянов похлопывает раздосадованного Карпова по плечу, и говорит, Толя, тебе надо расслабиться и отвлечься. Под предлогом поездки на природу, председатель федерации сажает Карпова в посольскую машину, и везёт за 500 километров в Манилу, где поздним вечером сборная СССР по баскетболу играет финал чемпионата мира с американцами (там правда были югославы, но это не впечатляет).

Тем временем в штабе царит возбуждение — после многочасового анализа отложенной позиции, глава делегации Батуринский находит мощную идею, незамеченную гроссмейстерами (кстати, такое было в одной из ранних партий того матча). Все бросаются искать Толю, а Карпова нигде нет. В комнате включен телевизор, и крупный план высвечивает Карпова, болеющего за наших на баскетболе. Там тоже идёт невероятный по накалу матч, дополнительное время, и наши на последних секундах проигрывают (именно проигрывают, как было на самом деле — это же фильм о реальных событиях!) Карпов расстроенный бредёт к машине — " Вот и я так же…". Севaстьянов поддерживает его — ты теперь не за себя, Толя. За всю страну! Ночью они выезжают из Манилы — путь неблизкий, но водитель посольства своё дело знает. Успеем, Анатолий Евгеньевич. За пять минут до пуска часов Карпов подъезжает к залу. Всю дорогу он анализировал позицию на карманных шахматах, но пути к победе уже нет.

Он выходит из машины, вбегает в зал, успевая лишь услышать странный окрик " Лh5 , Толя! " , и тут его осеняет. Корчной в зале, доволен развитием событий, первые ходы после анализа делаются быстро, и тут следует Лh5! Крупный план Батуринского. А Карпов спокойно встает и усталой походкой идёт за сцену, где слышит гром аплодисментов. Советский чемпион возвращается в зал. Часы остановлены. Корчного нигде нет, и судья матча фиксирует победу Карпова и объявляет его Чемпионом Мира.

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