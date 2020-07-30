Создатели ”Движения вверх” начали съемки фильма про шахматы

Здесь и далее текст Эмиля Сутовского.

Багио-1978. Представим сценарий. Фурман (Семен Фурман — тренер Карпова — прим. RusDelfi) в Белграде публично заявляет, что Карпов обыграет самого Корчного. Все в шоке. Вы хотите сказать, что молодой советский гроссмейстер обыграет непобедимого в матчах соперника? Тут идет нарезка из матчей, где Корчной обыгрывает Петросяна, Полугаевского и Спасского. Все озадачены, Батуринского (Виктор Батуринский — шахматный функционер, прим. RusDelfi) с Фурманом вызывают к Грамову (Марат Грамов — Председатель Комитета по физической культуреб RusDelfi). Неважно, что Анатолий Евгеньевич к тому моменту действующий чемпион мира, и уже обыгрывал Корчного в матче — это детали. Потом штаб Корчного. Перебежчики, движимые жаждой наживы, готовят Виктор Львовича. Мурей бегает в перерывах между занятиями и устраивает провокации перед советским посольством (Яков Мурей — израильский шахматист, секундант Корчного — прим. RusDelfi). Кин (Реймонд Кин — английский шахматист, прим. RusDelfi) предлагает Полугаевскому сбежать на Запад. Йоги, входящие в команду (были такие) готовят самодельную бомбу, чтоб взорвать её в критический момент, если у Корчного станет плохо на доске. Но у Корчного хорошо. Он ведёт в матче 5-2, и близок к победе.

Ухмыляясь, он даёт интервью западным журналистам, и тут на авансцене возникает Севaстьянов, на свои деньги купивший билет из Москвы и прилетевший без визы, благодаря дипломатическому паспорту. Неважно, что это Карпов выигрывал 5-2, нужен нерв. Советский гроссмейстер выигрывает три встречи, одну из них, благодаря новинке Фурмана, которому во сне приснилось опровержение открытого варианта (неважно, что на деле это была новинка Зайцева, а Фурман до матча не дожил. Мелочи). Счёт становится 5-5. И вот, игра уже идёт до первой победы. Последняя партия. Карпов имеет огромный перевес, Корчной смотрит по сторонам, кивает головой, и внезапно следует взрыв. Карпов в панике делает ошибочный ход, и всех эвакуируют из здания, партия отложена.

Номер советской делегации, все напряжены. Победа упущена, послезавтра предстоит доигрывание. Вся советская делегация в сборе. Батуринский чадит роскошной сигарой под завистливый взгляд Таля, затягивающего отечественные сигареты, взятые с собой, чтобы не транжирить валюту. И тут Севaстьянов похлопывает раздосадованного Карпова по плечу, и говорит, Толя, тебе надо расслабиться и отвлечься. Под предлогом поездки на природу, председатель федерации сажает Карпова в посольскую машину, и везёт за 500 километров в Манилу, где поздним вечером сборная СССР по баскетболу играет финал чемпионата мира с американцами (там правда были югославы, но это не впечатляет).