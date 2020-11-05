Стань кинокритиком RusDelfi на фестивале KinoFF!

Для этого заполни анкету на позднее 9 ноября по ЭТОЙ ССЫЛКЕ. При заполнении анкеты не забудь добавить ссылку на свои статьи о кино (можно в соцсетях) или — если они пока не опубликованы — отправить рецензию на любой фильм на адрес rus@delfi.ee с обязательной темой KinoFF.

Редакция выберет 10 счастливчиков, которые получат официальный статус кинокритика фестиваля, а также право бесплатно посетить все показы кинофестиваля и публиковать свои рецензии на портале rus.delfi.ee.

По итогам фестиваля наша редакция выберет лучшую работу. Победителю достанется ценный приз от оргкомитета фестиваля!

Более подробно о программе фестиваля ЗДЕСЬ.

P.S. Внимание, статус кинокритика KinoFF не дает право бесплатного посещения фильмов фестиваля PÖFF.