Стань кинокритиком RusDelfi на фестивале KinoFF!

Тебе не дает покоя слава Антона Долина? Ты пишешь, снимаешь, ведешь свой блог о кино и сериалах или просто делишься статусами про любимые фильмы в соцсетях? Прими участие в кинофестивале KinoFF, который пройдет в ноябре в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве в качестве кинокритика новостного портала RusDelfi.
Для этого заполни анкету на позднее 9 ноября по ЭТОЙ ССЫЛКЕ. При заполнении анкеты не забудь добавить ссылку на свои статьи о кино (можно в соцсетях) или — если они пока не опубликованы — отправить рецензию на любой фильм на адрес rus@delfi.ee с обязательной темой KinoFF.
Редакция выберет 10 счастливчиков, которые получат официальный статус кинокритика фестиваля, а также право бесплатно посетить все показы кинофестиваля и публиковать свои рецензии на портале rus.delfi.ee.
По итогам фестиваля наша редакция выберет лучшую работу. Победителю достанется ценный приз от оргкомитета фестиваля!
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