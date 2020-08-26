Станет ли Таллинн популярнее после выхода Tenet и хлынут ли к нам туристы?

В кинотеатре Cinamon T1 состоялась премьера фильма Tenet (”Довод”), несколько эпизодов которого были сняты в Таллинне — рецензию можно прочитать ЗДЕСЬ. Главный редактор RusDelfi рассуждает, станет ли столица Эстонии популярнее у туристов.
1. Сцена в Горхолле — класс! Но есть нюанс
Я не считал количество экранного времени, которое занимают в фильме сцены в Таллинне, но оно довольно велико. По крайней мере два эпизода значительно влияют на сюжет — это захват террористами Горхолла и его штурм бойцами спецназа и погоня на Лаагна теэ.
Первый эпизод — классика жанра боевика. Отчасти он является отсылкой к событиям теракта на Дубровке во время мюзикла “Норд-Ост”: террористы вваливаются посреди музыкального представления, для их обезвреживания в зал подается газ, после этого спецназ начинает штурм.
Эпизод сразу же погружает зрителя в атмосферу динамики, приехать в город и посетить зал, в котором снималась такая классная сцена - мечта. Но проблема в том, что в фильме эти события происходят в Киеве, а Горхолл — это киевская национальная опера. Так что никакой привязки к Таллинну нет.
2. Лаагна теэ - типичный Таллинн?
Другое дело эпизод на Лаагна теэ. Динамичная погоня с перестрелкой, разбитые машины, отлетающие зеркала, оторванные двери. В фильме время движется сразу в двух направлениях — обычном и обратном, и это делает трюки просто невообразимыми. Действие безусловно происходит в Эстонии, что подчеркивается и участием эстонской пожарной и полицейской машины и переговорами с диспетчерами на незнакомом большей части зрителей за пределами Эстонии языке.
Однако нюанс есть и тут — при всем уважении и любви к району Ласнамяэ — это вряд ли тот Таллинн, в который стремятся туристы. Приплыть на пароме или прилететь на самолете, а потом ехать на автобусе до места съемок — аттракцион на любителя.
Да, герои проходят совсем немного по центру города и даже едут в трамвае, но и тут того Таллинна, который манит туристов, практически нет. Кажется, в своих переговорах с продюсерами мэрия эстонской столицы должна была настаивать, чтобы в сценарий включили реплику про то, что у нас бесплатный проезд в общественном транспорте. Или про то, что нашими трамваями пользуются голливудские звезды.
3. План старого города
Вид на тот самый туристический Таллинн в фильме тоже есть. Но занимает примерно секунду или две. Просто общий план для того, чтобы обозначить место действия. Если у вас в отличие от главных героев нет во владении устройства по перемещению во времени, то вряд ли вы этот план запомните.
4. Классная шутка про эстонский язык
Передвигаясь по Лаагна теэ главный герой слушает переговоры по рации, но ничего не понимает, и спрашивает своего напарника: “Ты говоришь по-эстонски?”. Но оказывается, что переговоры идут на английском языке, который просто прокручивается в обратном направлении. Кажется, это может стать мемом на курсах эстонского.
5. Итоги
Фильм всё равно посмотрят многие миллионы зрителей, а еще большее число людей прочитает анонсы, рецензии, статьи в Википедии, наконец. И, конечно, в каждом из этих материалов будут упомянуты Таллинн и Эстония. И эти названия для европейца или американца звучат куда экзотичнее, чем Осло, Италия или даже Мумбай. Поэтому привязка "Таллинн - это место, где снимали Tenet" в голове киномана вполне может остаться. И этот киноман может приехать в столицу Эстонии, чтобы немного потратить своих киноманских денег.
Если, конечно, пандемия коронавируса закончится. Странно, что Нолан со своей любовью к перемещениям во времени её не предусмотрел.
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