Станет ли Таллинн популярнее после выхода Tenet и хлынут ли к нам туристы?

1. Сцена в Горхолле — класс! Но есть нюанс

Я не считал количество экранного времени, которое занимают в фильме сцены в Таллинне, но оно довольно велико. По крайней мере два эпизода значительно влияют на сюжет — это захват террористами Горхолла и его штурм бойцами спецназа и погоня на Лаагна теэ.

Первый эпизод — классика жанра боевика. Отчасти он является отсылкой к событиям теракта на Дубровке во время мюзикла “Норд-Ост”: террористы вваливаются посреди музыкального представления, для их обезвреживания в зал подается газ, после этого спецназ начинает штурм.

Эпизод сразу же погружает зрителя в атмосферу динамики, приехать в город и посетить зал, в котором снималась такая классная сцена - мечта. Но проблема в том, что в фильме эти события происходят в Киеве, а Горхолл — это киевская национальная опера. Так что никакой привязки к Таллинну нет.

2. Лаагна теэ - типичный Таллинн?

Другое дело эпизод на Лаагна теэ. Динамичная погоня с перестрелкой, разбитые машины, отлетающие зеркала, оторванные двери. В фильме время движется сразу в двух направлениях — обычном и обратном, и это делает трюки просто невообразимыми. Действие безусловно происходит в Эстонии, что подчеркивается и участием эстонской пожарной и полицейской машины и переговорами с диспетчерами на незнакомом большей части зрителей за пределами Эстонии языке.

Однако нюанс есть и тут — при всем уважении и любви к району Ласнамяэ — это вряд ли тот Таллинн, в который стремятся туристы. Приплыть на пароме или прилететь на самолете, а потом ехать на автобусе до места съемок — аттракцион на любителя.

Да, герои проходят совсем немного по центру города и даже едут в трамвае, но и тут того Таллинна, который манит туристов, практически нет. Кажется, в своих переговорах с продюсерами мэрия эстонской столицы должна была настаивать, чтобы в сценарий включили реплику про то, что у нас бесплатный проезд в общественном транспорте. Или про то, что нашими трамваями пользуются голливудские звезды.

3. План старого города

Вид на тот самый туристический Таллинн в фильме тоже есть. Но занимает примерно секунду или две. Просто общий план для того, чтобы обозначить место действия. Если у вас в отличие от главных героев нет во владении устройства по перемещению во времени, то вряд ли вы этот план запомните.