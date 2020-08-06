Сын Высоцкого о Ефремове: Было бы ужасно, если бы мы были одинаковыми

“У Миши много друзей, — признался Высоцкий. — Я не считаю, что я его лучший друг. Он, может быть, мой лучший друг. У него много друзей — и Ваня Охлобыстин, и Миша Горевой, и Женя Митта, и Сережа Гармаш. Мы уже все такие в возрасте.

Мне сейчас трудно об этом говорить, потому что мне хочется за него заступиться, а его адвокаты попросили нас не комментировать это дело и не вмешиваться. Я знаете что скажу: было бы ужасно, если бы мы были одинаковые. Допустим, все вместе были бы такими середняками, как вы говорите, вроде меня”.

Никита Высоцкий — сын Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой. Актер, кинорежиссер, сценарист. Дебютировал в кино в советско-польском фильме “Дежа вю” в роли джазмена.

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