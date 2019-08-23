В Ида-Вирумаа появится свой кинофестиваль KinoFF. Там покажут российское кино

По словам руководителя проекта Дарьи Саар, в программе будет около 20 фильмов, а на фестиваль приедут российские деятели кино, которые представят свои фильмы лично. Программу фестиваля оргкомитет определит в ближайшее время.

С 15 по 17 ноября, во время первого уик-энда кинофестиваля PÖFF, в рамках KinoFF пройдут показы в кинотеатре Apollo в Нарве, третьем по величине городе Эстонии.

Во второй уик-энд PÖFF, 22-24 ноября, KinoFF переедет в Кохтла-Ярве, пятый по величине город в Эстонии, центр сланцевой горной промышленности, долгое время служившей центральным источником энергии для страны.

По словам директора Таллиннского кинофестиваля PÖFF Тиины Локк, фестивалю не удалось показать фильмы за пределами столицы, так как в 2014 году он получил категорию ”А” и это противоречило бы правилам FIAPF (Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров).

”Нас несколько раз спрашивали, почему мы прекратили там показ, — признается Тиина. — Это вдохновило нас на проведение дополнительного фестиваля, который бы помог жителям Ида-Вирумаа посмотреть фильмы, которые не попадают в прокат в этом регионе”.