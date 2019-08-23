В Ида-Вирумаа появится свой кинофестиваль KinoFF. Там покажут российское кино
Новый фестиваль KinoFF пройдет в двух городах самого русскоязычного региона Эстонии и уделит особое внимание российскому кинематографу.
Новый фестиваль KinoFF пройдет в двух городах самого русскоязычного региона Эстонии и уделит особое внимание российскому кинематографу.
По словам руководителя проекта Дарьи Саар, в программе будет около 20 фильмов, а на фестиваль приедут российские деятели кино, которые представят свои фильмы лично. Программу фестиваля оргкомитет определит в ближайшее время.
С 15 по 17 ноября, во время первого уик-энда кинофестиваля PÖFF, в рамках KinoFF пройдут показы в кинотеатре Apollo в Нарве, третьем по величине городе Эстонии.
Во второй уик-энд PÖFF, 22-24 ноября, KinoFF переедет в Кохтла-Ярве, пятый по величине город в Эстонии, центр сланцевой горной промышленности, долгое время служившей центральным источником энергии для страны.
По словам директора Таллиннского кинофестиваля PÖFF Тиины Локк, фестивалю не удалось показать фильмы за пределами столицы, так как в 2014 году он получил категорию ”А” и это противоречило бы правилам FIAPF (Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров).
”Нас несколько раз спрашивали, почему мы прекратили там показ, — признается Тиина. — Это вдохновило нас на проведение дополнительного фестиваля, который бы помог жителям Ида-Вирумаа посмотреть фильмы, которые не попадают в прокат в этом регионе”.
Важность кинофестиваля и киноискусства в целом отметила и член оргкомитета ”Нарва — 2024” Яна Павленкова. ”Ида-Вирумаа и в будущем будет одним из самых привлекательных мест для киносъёмок в Эстонии. При поддержке нарвского бизнес-инкубатора ”OBJEKT” этот регион мог бы стать идеальным местом для совместных проектов с участием Европы и России”, — сказала она.
KinoFF организован Таллиннским кинофестивалем PÖFF и русскоязычной редакцией новостного портала Delfi. Фестиваль финансируется городами Нарва и Кохтла-Ярве, главным партнером является Apollo Kino.
В настоящее время Нарва участвует в конкурсе на звание культурной столицы Европейского Союза в 2024 году, и KinoFF является частью заявки крупнейшего города Ида-Вирумаа.
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