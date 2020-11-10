В Кохтла-Ярве пройдет международная премьера фильма с участием Светланы Ходченковой

Премьера пройдет 14 ноября в центре культуры Кохтла-Ярве. Билеты можно приобрести в кассах центра, а также на портале Piletilevi.

В основе сюжета фильма - драма семьи, в которой мама и папа не могут общаться друг с другом и передают сообщения через ребенка. Каждый перетягивает его на свою сторону, но лучше, конечно же, не становится. Пока фильм посмотрели лишь избранные лица на фестивале "Кинотавр", так что жителям Ида-Вирумаа первыми в мире, за пределами зала "Кинотавра", удастся насладиться игрой Светланы Ходченковой, Артема Быстрова, Алексея Себерякова и других прекрасных актеров.

Фестиваль KinoFF является спутником фестиваля "Темных ночей" PÖFF и проходит в Ида-Вирумаа второй раз. В программе - 14 фильмов, которые будут показаны в Кохтла-Ярве, Нарве и Йыхви. Открытие фестиваля запланировано на 13 ноября.

В программу фестиваля вошли следующие фильмы:

1. Ключ времени, Россия, 2020, режиссёр Алексей Тельнов

2. Скажи ей, Россия, 2020, режиссёр Александр Молочников

3. Маша, Россия, 2020, режиссёр Анастасия Пальчикова

4. Прощай, СССР, Финляндия, Эстония, 2020, режиссер Лаури Рандла

5. Конференция, Россия, Эстония, Италия, Великобритания, 2020, режиссёр Иван И. Твердовский

6. Цой, Россия, Латвия, 2020, режиссёр Алексей Учитель

7. Дорогие товарищи!, Россия, 2020, режиссер Андрей Кончаловский

8. Земля Эльзы, Россия, 2020, режиссёр Юлия Колесник

9. Нос, или Заговор “не таких”, Россия, 2020, режиссёр Андрей Хржановский

10. Русская смерть, Россия, 2020, режиссёр Владимир Мирзоев

11. Северная охота, Россия, Казахстан, 2020, режиссёр Alexey Egorov

12. Анкета, Эстония, 2020, режиссёр Алена Суржикова

13. Жертва, Эстония, 2020, режиссёр Наталья Маченене

14. Вмешательство, Россия 2020, режиссер Ксения Зуева

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