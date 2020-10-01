В Ласнамяэ покажут фильм "Муравейник" про знаметый гаражный кооператив, в котором есть рестораны, склады и офисы

2 октября в 18-00 Ласнаидея приглашает в Comandor Grill Restoran, на Линнамяэ 91, на показ документального фильма “Муравейник” и экскурсию по находящемуся здесь самому большому гаражному комплексу города.

“Муравейник” — фильм о гаражном кооперативе в Ласнамяэ. Авторы фильма рассказывают о пестрой, но скрытой от посторонних глаз жизни огромного гаражного комплекса на улице Линнамяэ. По замыслу проектировщиков автобоксы должны были использоваться исключительно как гаражи для автомобилей. Но на сегодняшний день их эксплуатация весьма дифференцирована. Почти 700 владельцев используют их совершенно по-разному, начиная от банального хранения вещей и вплоть до использования под репетиционную точку для музыкантов или офис для мелкого бизнеса.

“Мы показывали “Муравейник” в рамках нашего ежегодного мероприятия Ласнакино. Фильм вызвал дискуссию у участников просмотра. Многим хотелось увидеть всё своими глазами. Сейчас появилась такая возможность”, — рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов организации.

Помимо экскурсии и просмотра фильма гостей мероприятия ожидает вкусный сытный ужин и беседа с барменом ресторана Comandor Альбертом.

Подробности о мероприятии — на странице организации в Facebook.