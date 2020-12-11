В Латвии от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

Режиссер Ким Ки Дук, снявший несколько культовых фильмов (“Натянутая тетива”, “Весна, лето, осень, зима… и снова весна”, “Пустой дом”, “Мебиус”, “Время”.), скончался на 60-м году жизни из-за коронавируса. Смерть настигла его в Латвии.
Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь, — рассказал порталу Delfi директор ArtDocFest/Rīga Виталий Манский. Сегодня поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений Covid-19.
В Латвию 59-летний режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в планах всемирно известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Поиск был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.
Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1.20 ночи на 11 декабря от осложнений Covid-19, сообщил Delfi Виталий Манский.Смерть Ким Ки Дука, по словам Манского, подтвердила его переводчица Дарья Крутова. Посольство Южной Кореи в Латвии на просьбу Delfi подтвердить факт смерти сообщило, что на данный момент не готово комментировать эту информацию.
“Про тяжелую ситуацию с Ким Ки Дуком я сам узнал только вчера от моих московских коллег, которым сообщили из Риги… — рассказал в телефонном звонке Delfi известный российский кинокритик Андрей Плахов. — Все это было неофициально и не очень точно, но было ясно, что надо Ким Ки Дука как-то найти и организовать помощь, если это возможно. Мы пытались выяснить, в какой больнице он находится, и вот сегодня утром мне сообщили, что он скончался. Без подробностей.
До этого я с Ким Ки Дуком общался многократно, в основном, на фестивалях. В том числе и в Москве, где его фильм недавно был в конкурсе Московского фестиваля. Он был частым гостем России и других бывших советских республик — Казахстана, Киргизии, Эстонии (по некоторой информации, что-то у него там планировалось с эстонскими продюсерами), откуда он и попал в Латвию по каким-то делам. Очень талантливый режиссер с непростой судьбой — у него на родине в Южной Корее было много поклонников, но немало и противников, его критиковали и даже травили, он у многих вызывал раздражение. Что с ним происходило последнее время, увы не знаю”.
Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы “Пьета” и “Пустой дом”, Каннского кинофестиваля за фильм “Ариран”, Берлинского кинофестиваля — за ленту “Самаритянка”. Также известен как автор фильмов “Весна, лето, осень, зима и снова весна”, “Натянутая тетива”, “Время”, “Вздох”.
Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в этом представил на нем свою новую картину “Растворяться”, снятую на русском языке в Казахстане, с местными актерами и на местные деньги. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. За камерой стоял сам режиссер, он же выступил автором сценария и монтажером.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Моуринью признан лучшим тренером ноября в АПЛ